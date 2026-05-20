房市開價跌回2年前　專家建議「購屋族」必要動作：主導權回歸

▲全台房市開價回調至2年前價格，有專家建議買方應該要注意的事項。示意圖非本文事發地。（圖／ETtoday資料照，下同）

記者葉國吏／綜合報導

全台新案市場開價近期出現明顯回修，甚至有地區喊出房價跌回兩年前，引起購屋族高度關注。然而面對市場氣氛轉變，多數買方往往陷入興奮搶便宜或恐懼崩盤的極端情緒中，卻忽略了當前最重要的並非價格漲跌，有房產專家撰文提醒購屋族應該採取的動作，強調「面對房市回調該如何面對。

臉書粉專「Cosmo房產教練」發文指出，過往市場過熱時，買方常在「不買就沒了」的壓力下倉促決定，導致議價空間極小。如今開價回修代表市場節奏已變，買方終於有時間重新審視貸款、裝修及持有成本。現在的購屋策略不應只是詢問底價，而是要反思價格是否合理、產品未來轉手性，以及自身是否有能力承擔長期房貸壓力。

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▲專家建議，在現今的購屋節奏中買方取得主控權，可以多方比價再做決定。示意圖非本文事發地。

購屋節奏與談判策略轉向

「房產教練」表示，當前市場讓買方有機會補足過去來不及做的功課，可以多方比價並細算成本。真正能在此時佔便宜的買家，通常不是亂砍價的人，而是最早發現市場風向改變並調整判斷方式的人。與其盲目跟隨氣氛下斡旋，不如將周邊成交紀錄與貸款壓力攤開，精準拆解開價背後的真實價值。

「房產教練」建議，當市場鬆動時，買方應採取更成熟的態度，將條件一條條攤開檢視，而非僅在衝動或躲避之間做選擇。現在是主導權回歸買方的時刻，關鍵在於購屋者是否具備專業判斷力，不再被過去的銷售話術牽著走。唯有冷靜分析未來十年的居住負擔，才能在價格修正期真正買到具備保值性的理想房屋。