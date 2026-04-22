高雄版「陽明山」？1500萬住電梯華廈　港客直呼：香港買不到

▲大坪頂特定區因整體綠覆率高、低密度開發，環境氛圍宛如國外住宅區。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄也有「陽明山」！大坪頂特定區因綠覆率高、低密度開發，整體氛圍宛如國外住宅區，近年建商不再只推透天，開始改打景觀電梯華廈、鎖定休閒渡假宅市場，甚至吸引香港客跨海看屋，直呼「香港買不到」，總價約1000~1500萬元。

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大坪頂特定區位於高雄小港，區內擁有大坪頂熱帶植物園、大坪頂公園、運動公園及鳳山水庫賞景區等大片綠地，整體綠覆率高，成為高雄少見兼具景觀與低密度條件的住宅區。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，小港具備機場優勢，是南部重要的國際門戶，從小港機場出發，車程約15分鐘即可抵達大坪頂，對需頻繁往返的商務客具相當吸引力。此外，小港機場擴建計畫持續推進，未來航班量能提升後，也有助帶動周邊發展。

謝哲耀指出，規劃中的國道七號，被視為串聯南高雄產業聚落與港區的重要交通動脈，未來完工後可望改善區域聯外動線；捷運小港林園線也已定案，待軌道建設延伸後，公共運輸機能將進一步補強，與市區連結可望更緊密，對區域房市都是加分題材。

▲大坪頂有新案外觀採全台首棟珊瑚紅外觀設計，規劃37~46坪，甚至吸引香港客來高雄看屋。（圖／記者張雅雲攝）

該區目前主力買盤仍以首購型產品為主，其中2房華廈總價帶約500~600萬元，主力單價約27~28萬元，仍屬高雄相對親民區段，對首購族具一定吸引力；透天產品則以1500~1600萬元為主力門檻，鎖定想用總價換空間的小家庭客層。

晨均建設總經理涂麗雅表示，大坪頂居住密度低，開窗就有綠意景觀，加上整體氛圍安靜，和市區住宅強調機能便利的路線不同，反而更容易打中想要休閒感、放鬆感的買方，吸引建商打造渡假宅。

像是大地坪透天豪墅「大氣」，有如飯店式VILLA的設計風格，讓住戶回家就像渡假，最高總價已站上4200萬元，已經完銷。「晨均日渼」規劃電梯華廈，外觀採全台首棟珊瑚紅設計，規劃37~46坪，甚至吸引香港客來高雄看屋，成交價落在27~29萬元。

她透露，港客認為這類產品1500萬元上下在香港根本買不到，且從香港飛高雄僅約1個半小時，抵達小港機場後，再到大坪頂車程約15分鐘，甚至比到東莞還方便，對於經常往返台港兩地的商務客、企業主而言，相當具吸引力。

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