先建後售案擁「現貨優勢」　第一線：換屋族詢問度增溫

▲在成本水位持續墊高下，線上成屋案相對吃香，尉寶建設五期指標案「尉寶大敦主人」吸引不少回頭客詢問。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中房市開啟新戰場！在營造指數、土方處理費雙雙翻倍的結構性推升下，精華區「先建後售」新案擁有現貨優勢，在銷售上相對吃香，專家認為，在近期第二戶貸款成數小幅增加政策利多助攻，換屋族的詢問度漸增。

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在成本水位持續墊高下，線上成屋案相對吃香，包含尉寶建設五期指標案「尉寶大敦主人」、冠德建設位於崇德路大案「崇德綻」、14期「豐穗」、北屯舊蛋黃區「鼎佳興境」，在近期第二戶貸款成數小幅增加等政策利多助攻，詢問度漸增。

尉寶建設總經理陳英哲指出：「在建築成本波動劇烈的背景下，採取先建後售模式的成屋案，不僅品質眼見為憑，其價格定位相對具備抗通膨優勢。」

▲冠德建設位於崇德路大案「崇德綻」採先建後售模式。（圖／記者陳筱惠攝）

陳英哲分析：「受惠於近期第二戶貸款成數小幅增加等政策利多助攻，加上市場經濟狀況持穩，接待中心看屋人潮有顯著成長，雖然整體消費感染力傳導較慢，但市場信心已在發酵，尤其追求生活質感的換屋族群，對於精華區高品質住宅的入主動力已逐漸浮現。」

另外，北屯區戰場也不遑多讓，崇德路上的「冠德崇德綻」同樣採先建後售模式，主力產品為39~59坪、3~4房格局，另規劃最大可達118坪的合併戶產品，鎖定重視空間尺度與居住品質的自住買盤。

代銷業者何培睿認為：「目前整體市場受央行第七波信用管制影響，單月總成交量已從2024年的高峰慘跌，但危機就是轉機，現在才是挑案子的好時機，尤其2026年是『買方市場』的元年，新成屋個案最大優勢就是不必怕買貴，也有機拿到甜甜的行情價。」

▲尉寶建設總經理陳英哲在「尉寶藝術季」活動上表示，近期第二戶貸款成數小幅增加等政策利多助攻，個案詢問度漸增。（圖／記者陳筱惠攝）

展望未來周邊開發商佈局，包含尉寶建設持續鎖定台中核心重劃區，計畫於2027年進場緊鄰單元二、永春東七路上的「花市早苗案」，該案基地原址為「十里蘭園」，面積廣達1077坪，陳英哲透露：「新案預計規劃2至3房、30至50坪產品，並將配合購屋者的預算與財務規劃，回歸預售模式進行推案。」

北屯區的部分還有誠邑築建設推出的「嶼76 The Island」規劃37~46坪、2~3房產品，據悉目前成交單價也已突破7字頭；富宇建設總銷150億的指標案「富宇映月」規劃2至3房產品，共計622戶，亞昕國際與鉅虹建設合建案「大連路案」也蓄勢待發，總銷高達247億元。

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