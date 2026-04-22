28歲男想買房「選台灣還海外？」網一面倒選它：更有安全感

▲一名年輕網友在Threads發文詢問，若現在要買房，是否還是買在台灣比較安心，意外掀起大批網友熱議。（翻攝自Threads）

圖文／鏡週刊

海外買房曾是不少人眼中的資產配置選項，但隨著國際情勢愈來愈難預測，也讓不少原本準備進場的購屋族，開始重新盤點購屋地點與風險。近日就有一名年輕網友發文詢問，若現在要買房，是否還是買在台灣比較安心。貼文隨即引發網友熱議，不少網友認為，若以現階段情勢來看，買在自己熟悉、看得到、也較好管理的市場，仍是相對安心的選擇。

海外還是台灣？年輕世代重新思考房子該買在哪裡

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該名網友日前在Threads發文表示，近來戰爭、地緣政治等事件頻繁發生，網路上也有不少人討論海外買房，像是杜拜、泰國等地，讓他不禁思考，在這波局勢變化下，購屋族是否也開始重新評估風險。原PO提到，自己今年28歲，一直都很想買房，這段時間也持續看房、努力存錢，目標是在30歲前擁有一間屬於自己的小窩，因此才會特別好奇，若放在當前情勢下，大家究竟會怎麼看這個選擇。

從報酬想像回到風險現實 自住買盤更在意穩定與可掌握性

貼文一出引發熱議，不少網友直言，「我自己還是會優先看台灣，至少住得到、看得到，也比較好管理」；也有人認為，「第一間還是買自己熟悉的地方，會比較安心」，點出對多數首購族而言，安全感與熟悉度仍是重要前提。

另有網友留言表示，「朋友之前超想買東南亞，現在反而回來看台灣，說風險比較能掌握」，也有人分享身邊案例指出，「身邊朋友買了曼谷，後悔不已，買到爛尾」，反映出海外置產除了報酬想像，背後還牽涉法規、稅務、糾紛處理與突發情勢等現實問題。

相較之下，也有不少留言認為，台灣市場現階段對自住客反而更具吸引力，「現在買台灣，比較有選擇跟談的空間」、「台灣房市現況，我覺得對自住客比較友善」，顯示出在市場逐步走出觀望之際，愈來愈多人已將穩定性、可掌握性與長期持有的安心感，放在報酬想像之前。

▲不少網友認為，首購第一間房仍應優先考慮自己熟悉、住得到也看得到的市場，相對更有安全感；至於海外置產，除了報酬想像外，法規、稅務、管理與突發風險等現實問題，也讓不少人重新評估進場方向。（翻攝自Threads）

房市在盤整後逐步回溫 房地產再度成為資產配置關注焦點

事實上，歷經前一波盤整與觀望後，今年房市氛圍已出現回溫跡象，市場信心也逐漸修復，不少原本抱持等待心態的自住客，開始重新評估進場時機。尤其在國際局勢仍充滿變數、股市與其他金融市場波動未歇的情況下，具備實體性、保值性與居住功能的房地產，也再次成為不少人眼中相對穩健的資產配置選項。

對首購族與自住客而言，買房不只是單純追求報酬，更是一種對未來生活與資產穩定度的提前布局；而當市場逐步走出低迷，房地產所帶來的穩定性與保值性，也再度成為購屋族的重要考量。



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