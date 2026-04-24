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台中「年跌8%最深」　六都房價僅台北上漲

▲台北市逆勢小漲0.9%，每坪均價達81.8萬元，是六都唯一上升。（圖／記者董美琪攝）

▲台北市逆勢小漲0.9%，每坪均價達81.8萬元，是六都唯一上升。（圖／記者董美琪攝）

記者董美琪／綜合報導

台灣房屋根據實價登錄資料統計，今年第1季六都成屋交易均價與去年同期相比，整體呈現北穩南修格局。除台北市外，其餘五都房價皆出現不同程度修正，其中台中市跌幅最大，年減約8%，均價由去年的每坪32.5萬元降至約29.9萬元，跌破30萬元關卡。

北部抗跌　中南部修正

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台灣房屋指出，北部都會區房價相對抗跌，但中南部普遍下滑，跌幅多在4.5%以上。除台中外，台南年減5.1%，高雄亦下滑約4.5%。整體市場從過去的投資熱潮，逐漸回歸自住需求主導。

貸款限縮　市場回歸自住需求

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐表示，2023年在新青安貸款政策與產業題材帶動下，中南部出現投資型購屋潮，供不應求推升價格，甚至出現追價情況。然而隨著貸款條件收緊、買氣降溫，市場逐步回歸理性，供給量較大的區域率先出現價格修正。

相較之下，北部房市因剛性需求穩定，加上公共建設陸續到位，包括桃園捷運綠線、新北三鶯線及淡江大橋等，對房價形成支撐，使跌幅相對有限。

台北供給稀少　都更案鞏固單價

台北市則維持相對強勢表現，今年第1季平均單價約每坪81.8萬元，年增約0.9%，為六都中唯一呈現上揚的區域。張旭嵐分析，台北因開發成熟、供給有限，加上區域機能均衡，使房價長期具備支撐力；同時，自住需求偏向中小坪數產品，加上近年都更與危老案集中於精華地段，進一步鞏固單價表現。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，台中房價修正主要來自兩大因素：其一，新興重劃區供給量大，尤其海線及屯區外圍等區域競爭激烈，買方期待價格讓利，導致價格支撐轉弱；其二，市中心高價新案使部分自住需求轉向價格較親民的中古屋，加上交易重心從74環內逐漸外移至中科、精科周邊區域，拉低整體成交均價。

關鍵字：房價房產雲

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