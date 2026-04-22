不是淡水！淡江大橋5月將通車　1區房價狂飆4成

▲淡江大橋即將在5月正式開通，2019年開工至今，淡水、八里的人口及房價變化明顯成長。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

淡江大橋即將在5月正式開通，統計2019年開工至今，淡水、八里的人口及房價變化，均呈現正成長。淡水從17.5萬人左右，長到直逼21萬人，增加人數逾3萬人高居新北市之冠。房價方面，八里大漲4成更勝一籌。

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被視為北海岸交通解藥的淡江大橋，終於將於今年5月正式完工開通。台灣房屋統計2019年淡江大橋開工至今，淡水、八里的人口及房價變化。

淡水從17.5萬人左右，長到直逼21萬人，增加人數逾3萬人高居新北市之冠；而人口基數較少的八里，自大橋開工以來，也增加了4500多人。

房價表現方面上，淡水從每坪22.8萬漲到31.2萬元，漲幅超過36%；八里漲幅甚至飆上40.1%，一路從不到2字頭，漲到直逼3字頭。

▲淡江大橋開工至今 淡水、八里人口房價統計 。（AI協作圖／資料來源：台灣房屋提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示：「淡水的重劃區供給量大，社區大樓選擇多，中古屋單價3字頭相對親民，總價千萬可成家，因此長期吸引小資買家，不過距離台北都心較遠的交通問題，適合北投士林的上班族，或是不用趕上班的族群。」

至於八里房價7年漲4成，陳定中指出：「八里的漲幅比淡水還高，一來是八里的房價基期相對低，且八里長期以來公建話題較薄弱，淡江大橋是當地久違的建設利多，因此民眾期待更高，市場反應也較鮮明。」

此外，陳定中表示：「淡江大橋開通後，以大橋為路廊的八里輕軌也更有實現的可能，中長期建設遠景可期，原本能見度有限的房市發展，也因而獲得提升。」

中信房屋淡水新市濱海加盟店長童尹補充：「淡江大橋通車後，原本需繞行關渡大橋的車流，可直接跨越淡水河出海口，預計將分擔關渡大橋及台2線竹圍路段約3成車流，大幅提升通勤與出遊效率。」

童尹表示：「未來新市鎮能快速連接台64線及台61線，讓五股、新莊、板橋等地的通勤族更有機會轉向房價親民的淡水。」

除交通利多外，童尹表示：「國土署也規劃推動淡海新市鎮二期「淡海科學城」計畫，結合淡江大橋與淡北道路的建設，可望串聯北投士林科技園區與關渡科學園區，進一步整合北台灣科技廊帶，吸引更多高薪就業人口駐足，進而提升區域房市交易量能。」

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