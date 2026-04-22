傳「大里幫」出手　每坪190萬打包近千坪「遊藝場」

記者陳筱惠／台中報導

大里區再傳出每坪土地單價190萬元的地王價，位於德芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」所在的920.84坪商業區土地傳出交易，更傳出每坪土地價格高達或超過190萬元，挑戰過去亞昕以單坪194萬元購入的「故鄉KTV」房地。

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▲位於德芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」所在的920.84坪商業區土地傳出交易。（圖／記者陳筱惠攝）

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位於芳南路與大里路口的「佳佳電子遊藝場」，大忠段100~103地號，共計920.84坪商業區土地，目前為「佳佳電子遊藝場」傳出交易，外傳該地每坪土地價格高達或超過190萬元，以190萬元計算，購地價格不低於17.4億元。

據傳聞，出手者為「大里幫」建商，不過未獲正面證實。但該土地還有一段不為人知的歷史，過去國泰建設曾經下訂過，單價140萬元，但後續因地上物搬遷事宜，無法點交而破局。

▲德芳南路、國光路是大里最成熟的生活軸線。（圖／記者陳筱惠攝）

資深土開業者認為：「在地開發商擁有人親土親的優勢，加上大里區商業地就是沿著德芳南路排列，去年亞昕集團以每坪土地價格高達194萬元購入KTV，有望在年底進場推案，因此外傳190萬元單價是極有可能的。」

對此，住商不動產宏洲菁英團隊副總余叔奇表示：「以佳佳那一塊土地來說，若以單坪190萬元來說，相對是高於行情，顯示區域行情正被個案墊高，市場對未來發展具備一定預期。」

不過余叔奇說：「如果單純從地段條件來看，這塊地最大的優勢，在於它緊鄰台74線快速道路，交通便利性很強，加上位在德芳南路、國光路這條大里最成熟的生活軸線上，周邊餐飲、商業機能完整，轉彎靠近國民運動中心，整體生活氛圍是很到位的。」

▲據傳聞出手的為「大里幫」建商，不過未獲正面證實。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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