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頭期款多噴3台國產車！　新竹市晚1年買房代價大

▲▼高雄,租屋,看屋照,看屋,租賃,房租 。（圖／記者張雅雲攝）

▲觀察2025年七大都會區新增房貸資料，平均購屋自備款皆提升。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

觀察2025年七大都會區新增房貸資料，平均購屋自備款皆提升，其中新竹市晚1年買房，要多準備242萬元自備款，相當於3台國產車的金額。另外，新竹縣、台北市、新北市、桃園市，晚1年買房也要多準備百萬元自備款。

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住商機構觀察聯徵中心數據，2025年七大都會區中以台北市購屋門檻最高，購屋人平均需準備825萬元，才能入住「天龍國」。其次則為新竹縣市，平均需準備518.8、492.9萬元才能買房。

論房價漲勢則以新竹縣市最高，晚5年買房平均得多準備197.2、242.7萬元。另外，北市、新北、桃園，也都要多準備100萬元以上。

▲▼ 七大都會區2021、2025年新增房貸統計 。（AI協作圖／資料來源：住商提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

▲七大都會區2021、2025年新增房貸統計。（AI協作圖／資料來源：住商提供，記者項瀚製作，經編輯審核）

住商不動產北市區協理錢思明表示：「新竹縣市區域重劃區開發日益飽和，供給較顯稀缺，但園區客群受惠於近年來AI浪潮助攻，各個手握重金，大舉進駐房市，致使區域房價增長速度有目共睹，但也讓晚5年買房者，需準備更多本金才能進場。」

至於台北市，錢思明表示：「其房價一直為全台最高，近年來高總價市場限貸氛圍加劇，令區域平均貸款成數更跌至7成以下，致使購屋人如欲入住天龍國門牌，平均門檻已高達800多萬元。」

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶補充：「近期雖說房市趨冷、交易量下滑，讓房價有鬆動之勢，但受限於貸款條件不足，買房者同樣壓力山大，建議消費者大膽議價，也準備充足本金，以免待銀行鑑價出爐，因資金缺口而產生違約風險。」

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「在當前市況自用當道，地段精華、屋況好的物件，價格表現相對具有支撐，也更為熱門，2025年平均購屋總價提升，一部分也可能是因為更多買盤集中在，條件更好的物件上。」

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關鍵字：房價自備款頭期款住商不動產信義房屋

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