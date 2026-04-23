曾排隊1個月吃不到　「日料名店」高雄店突熄燈饕客撲空

記者雅雲／高雄報導

昔日紅到一位難求，現在卻悄悄熄燈的「初魚鉄板料亭」，2022年首度南下高雄，在美術館特區開出首店後迅速爆紅，掀起一波無菜單日料熱潮，熱門時段甚至得等上1個月才吃得到。沒想到才開店4年，近期卻低調熄燈，消息一出不少在地饕客直呼可惜。

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▲「初魚鉄板料亭」2022年首度南下高雄，在美術館特區開出首店後迅速爆紅，近期低調熄燈。（圖／記者張雅雲攝）

豊漁餐飲集團旗下2大品牌「初魚鮨」、「初魚鉄板料亭」，2022年首次插旗高雄一口氣開出2品牌，知名度最高的「初魚鉄板料亭」以固定價格套餐搭配無菜單季節料理，首店選在美術館特區開幕，憑藉話題性與排隊熱度，成為高雄知名日料名店之一。

「初魚鉄板料亭」美術店門口以紅色布旗當成入口，旁邊綠色布旗則是日本料理「初魚鮨」美術店，2022年2店開幕時，以顏色區分入門口，還被在地人笑稱很像男湯、女湯。

▲美術館特區近年主要受惠輕軌成圓、綠覆率高，吸引不少品牌進駐。（圖／記者張雅雲攝）

不過，2店均僅營運4年，日前已正式結束營業。據常客透露，熄燈主因是租約到期後未再續租。目前「初魚鉄板料亭」在高雄仍有漢神成功店、漢神巨蛋店2處百貨型態據點持續營運。而「初魚鮨」僅剩漢神巨蛋店。

有在地人表示，2品牌相比高雄其他分店，美術店的環境、氣氛最好，結束營業真的很可惜。也有人直言，「初魚鉄板料亭」的套餐漲價到1880元加1成服務費後，這價位有更多更好的選擇。

2店均位於美術東二路，坪數各約90坪，據查，屋主為京城建設。京城集團發言人周敬恆表示，2店遷出主因為租約到期，目前各店月租金均為16萬元，之後會重新招租。

▲「初魚 鮨」、「初魚 鉄板料亭」美術館店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

永慶不動產高雄美術禾沐加盟店協理蔡明家表示，美術館特區近年主要受惠於輕軌成圓、馬卡道路綠園道完工，加上高科技產業進駐帶動高資產族群移入，區域消費力明顯提升，1樓店面單坪租金已站上2500元，相較過去約1000~1500元水準，租金呈現穩定上揚趨勢，近3年累計漲幅約1~2成。

美術館商圈店面進駐門檻愈來愈高，以高單價餐飲、醫美與連鎖品牌為主力業種，一般小品牌較難進駐，也使整體品牌結構相對穩定，空租率也不高。蔡明家說：「該區主力屋齡為15~20年的大樓，單價約27~35萬元，若為屋況佳或具景觀條件個案，成交價普遍站上3字頭；新案行情則落在5字頭，房價墊高也同步推升店面租金水位。」

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