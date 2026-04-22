妹子從事1行業「24歲喜提新屋」！網點頭：一個月20萬輕輕鬆鬆

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

愛美是人之常情，美容、美體、醫美等行業盛行。就有網友表示，在IG上看到一個24歲的女刺青師，還有一個26歲的女髮型設計師都喜提新屋，不禁好奇「做美業的女生是不是隱含很多高收入族群？」貼文引發熱論。

原PO在PTT的八卦板發文指出，最近在IG看到兩名從事美業的年輕女生，一個是91年次的刺青師、另一個是89年次的髮型設計師，都已經喜提新屋買房了，其中一人還是購入預售屋。

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貼文引發熱論，就有網友表示，美業確實存在高收入的可能性，例如美髮、彩妝或美甲等項目單價不低，「如果技術熟練、客源穩定，收入其實很可觀。」「美甲、美睫、霧眉收入其實都不低」、「朋友開美甲做到要開發票，生意很好。」

但也有人提醒，重點在於客人是否願意持續上門，「不是開店就有人排隊」，不少小型工作室最後仍撐不下去，顯示產業競爭激烈，「設計師真的有機會賺很多，但前提是你要有客人」、「有固定客群，一天破萬不是難事。」

還有網友指出，「自己開美髮工作室走預約制，一天賺一萬以上不難，而且是還只收現金不用繳稅，只要固定客養好，一個月20萬輕輕鬆鬆。我老婆的設計師就是這樣，名下有兩三間無貸款的房子。」