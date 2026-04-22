高鐵未通台積電10家供應鏈先到　在地點名2商圈先熱

▲行政院南部聯合服務中心舉辦「高鐵屏東車站特定區」記者會，透露南科屏東園區已吸引10家廠商規劃建廠。（圖／行政院南服提供）

記者張雅雲／高雄報導

「護國神山」供應鏈來了！高鐵延伸屏東，帶動半導體產業加速進駐，高鐵特定區內的南科屏東園區已吸引10家廠商規劃建廠，並由台積電統籌供應鏈專區，預計今年6月動土。專家表示，科技與建設題材同步發酵，屏東市距離特定區最近的崇蘭、榮總2大商圈先受惠。

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行政院南部聯合服務中心22日攜手屏東縣政府、國科會南科管理局、屏東科技產業園區及交通部鐵道局等單位，共同舉辦「高鐵屏東車站特定區」記者會，說明建設與招商進度。

南服中心執行長許乃文表示，屏東不只是高鐵終點站，更是南台灣產業布局的新起點。高鐵屏東車站特定區將匯聚半導體供應鏈、雙鐵交通與人才培育，成為區域發展的重要節點。

根據鐵道局資料顯示，特定區整合4大開發主體、5項開發計畫，包括國科會推動的屏東科學園區73.83公頃、實驗中學8.73公頃，經濟部主導的屏東科技產業園區擴區26.86公頃，以及屏東縣政府規劃的運動休閒園區15.61公頃。

許乃文表示，特定區總面積307.15公頃，其中南科屏東園區總面積73.51公頃，預計可創造5400個就業機會、360億元年產值，已有宇晨、聚和、華懋及安葆等指標企業投入規劃。而宇晨已於去年底完成上樑，聚和也在今年3月動土，產業正式落地。

▲高鐵延伸屏東計畫2027年底完成環評，爭取核定後續工期約11年。（圖／行政院南服提供）

永義房屋屏東崇蘭文傳加盟店店東林敬恩表示，高鐵特定區最大優勢在於交通便利性，未來可快速串聯北中南，也讓屏東具備跨區工作的通勤條件，加上特區位置緊鄰產業園區與供應鏈基地，一旦就業人口進駐，生活與商業機能自然會跟著形成，帶動區域發展。

不過，由於特定區尚未完全成形，生活機能仍仰賴既有商圈，林敬恩指出，現階段距離特定區最近、最具支撐力的生活圈，就是崇蘭、榮總2大商圈，該區新案以華廈為主，均價約33萬元左右；中古大樓屋齡約25年，則依社區條件不同，單價15~18萬元。

林敬恩認為，科技與供應鏈族群初期以「總價千萬元」的2~3房產品為主，並偏好新成屋或屋齡較新的社區。租賃市場方面，目前屏東市2房產品月租金約落在1.5萬至1.8萬元，若以房貸試算，差不多是總價600萬元的房貸月付金額，部分收入較高的族群，確實可能從「租轉買」，進一步推升自住需求。

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