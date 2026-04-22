統一接手家樂福首發！　台南複合式商場動土「新名曝光」





▲統一企業集團子公司22日舉辦「康達盛通台南崇明商場新建工程動土典禮」。（圖／家樂福提供）

記者張雅雲／高雄報導

台南「新家樂福」再+1，但賣場名稱卻不叫家樂福。統一集團接手家樂福後，首個大型商場開發案正式插旗台南東區，22日動土，先以「康達盛通」名義登場，改名後正式名稱仍未公布。信義房屋專家表示，周邊中古大樓18~25萬元，吸引不少自住客卡位。

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統一集團去年12月正式宣布，將結束與法國家樂福的品牌授權協議，並啟動全面更名計畫，預計今年中開始更換全台量販與超市門市招牌。

並在全面接手家樂福後，將已更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」納入集團成為子公司，首個更名後的大型商場開發案，落腳在台南東區生產路、崇明路口，22日舉辦「康達盛通台南崇明商場新建工程動土典禮」，由於家樂福未來的賣場新名稱尚未正式公布，一舉一動都相當受外界矚目。

統一透露，將規劃佔地4000坪的大型複合式商場，興建地上5層、地下2層，結合量販、美食、休閒娛樂等複合式經營模式，預計2028年第4季完工後開幕，帶動區域房市話題性大增。

▲統一透露，該商場預計2028年第4季完工後開幕。（圖／家樂福提供）

信義房屋台南崇明店店長葉怡君表示，該區屬於南台南副都心，區域已有大型全聯進駐，未來還有好市多2店，加上2030年預計啟用的鐵路地下化南台南車站，以及台南小巨蛋等議題持續發酵，讓東區原本已經相當成熟的生活圈，再添一筆大型商業建設利多。

周邊屋齡約20~30年的中古大樓，單價約18~25萬元，屋齡30年透天總價約2000萬元，至於位於副都心的新案，成交價已站上4字頭。葉怡君說：「該區有望從原本以住宅為主的成熟生活圈，逐步轉型為結合交通節點、商業服務與居住機能的複合型商圈，人流與商業機能都再往上墊高。」

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