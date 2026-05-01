拉攏「最強買盤」？　建築園冶獎開先例：邀半導體族群當評審

▲已舉辦32年的建築園冶獎起跑，重啟消費者評選機制，找來百位半導體族群參與評選。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

過去在房市被視為「最強買盤」的科技人，竟然要當建築獎「評審」！已舉辦32年的建築園冶獎起跑，首度把台北市和基隆市納入評選範圍，成為全台串聯的建築獎項，並重啟消費者評選機制，找來百位半導體族群評選，就有台積人自曝，購屋最怕碰到1項地雷。

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近年在半導體產業帶動下，科技族群已成房市關鍵買盤，從新竹竹北、台南善化到高雄楠梓，皆因科技業進駐帶動房價明顯上揚。已舉辦32年的建築園冶獎，今年首度將台北市和基隆市納入評選範圍，讓園冶獎正式成為全台串聯的建築獎項。

高雄市建築經營協會理事長張家豪指出，今年評選將重啟「消費者評選制度」，該制度自新冠疫情期間暫停後，時隔多年強勢回歸，預計將邀請百位來自半導體產業的消費者參與，從生活體驗角度進行評價，讓建築評選真正回歸居住性。

▲高雄市建築經營協會理事長張家豪（左）、園冶獎主任委員黃啟倫（中）、園冶獎執行長史曜齊，公布今年園冶獎開跑。（圖／記者張雅雲攝）

就有在台積電上班的台積人透露，科技人因為工時長、壓力大，對於住家的要求極度理性，以他為例，買房最重視的其實是「格局與採光」，尤其最怕只有單面採光的暗房地雷，「不喜歡的建材、配備，入住後都可以更換，但是採光是無法增家的。」

也有聯電員工坦言，科技業工時長，平時在家時間有限，因此對公設的需求相對理性，「很多看起來很豪華的設施，其實使用頻率不高。」相較於健身房、蒸氣室或烤箱、游泳池等高成本公設，實際上最常使用的反而是單純放鬆的KTV室。他直言，「像宴會廳、音響室這種浮誇的設計，對我來說也沒有加分，平常不太會在家裡辦聚會，下班回家也不想社交，只想放鬆休息。」

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