七期再現300萬俱樂部　坤悅11.29億拿接待中心房地

▲坤悅砸下11.29億元取得七期基地面積約374.11坪、換算單價約302萬元土地，成為2026年七期首筆土地交易。（圖／翻攝自Google Maps）

記者陳筱惠／台中報導

七期再現300萬元俱樂部，上櫃建商坤悅（5206）公告取得西屯區惠民段土地，目前該地現況為接待中心使用，基地面積約374.11坪，總價約11.29億元，換算單價約302萬元，成為2026年七期首筆土地交易。

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坤悅（5206）公告取得西屯區惠民段土地，目前該地現況為接待中心使用，基地面積約374.11坪，總價約11.29億元，換算單價約302萬元。記者致電坤悅開發公司發言人，目前暫無回應。

七期資深房仲廖香婷觀察：「此筆土地屬於新六分區，容積率是新市政中心最高，可達600%，若以最大開發量體估算，換算下來每建坪土地成本比低密度重劃區還划算，具備開發成本優勢。」

廖香婷分析：「該案單價算是賣得相當漂亮、相對親民，過去寶輝同樣買到新六每坪達388萬元，與基地條件有關，該筆土地未具備危老或都更容積獎勵，開發彈性略受限制，加上基地仍有整合空間，隔壁的KTV有望被整合，屬於個別持有、尚未完整拼接狀態，但對建商而言存在一定整合風險。」

據了解，該地現況仍有租約，預計至明年12月才到期，短期內無法立即開發。

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