幫修繕岳父家！大舅子1反應人夫愣「求翻譯」　全場傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

一名人夫在網路發文，孩子給岳父母照顧一年多，期間他陸續出錢出力更換吊扇、燈具、衛浴設備，甚至維修冷氣、水龍頭，但大舅子與大姨子卻頻頻強調「那是他們家」，讓他相當不解。貼文曝光後，引發大量討論，不少人直搖頭，認為對方是在提前劃清界線。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，「嬰兒給岳父母照顧一年多，期間我換裝岳父母家的吊扇、燈具、衛浴配件、水龍頭、冷氣維修」，且強調部分還是岳父拜託處理。但讓他困惑的是，親戚卻一直提醒「那是他家」，讓他忍不住反問，「維修別人家所有權狀也不會變成我啊？」甚至用工程比喻，「我開吊車進台積電施工，台積電也不會是我的」。

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不少網友點出就直嘆，「翻譯：就算你幫我們家換東換西，這家以後也不會是你的」、「應該是怕你老婆分財產」、「別以為做那麼多事，就想肖想遺產」，認為對方是在提前劃清界線。

但也有另一派從資產與人情角度解讀，認為未必全是惡意，「不想佔你便宜吧，這些也要花不少錢，會覺得欠你人情，表示他們也不是貪心的人阿」、「可能只是不好意思讓你一直花錢，會覺得欠人情」、「換了他們不喜歡的款式，也會讓人覺得被干涉家中資產。」