上海成交月增178%房市回溫？專家：只是「以價換量」撐場

▲3月一線城市中古屋成交量普遍大幅成長。（圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

中國房地產市場是否已出現復甦跡象，近期引發市場與專家間不同解讀。最新數據顯示，一線城市中古屋交易量明顯回升，但對於房價是否已觸底，業界仍持審慎態度。

統計顯示，今年3月一線城市中古屋成交量普遍大幅成長。其中，上海單月成交約3.1萬間，較前一月增加178.8%，創近5年新高；北京、廣州與深圳分別月增144.6%、141.4%與117.1%，市場交易明顯升溫。

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投資銀行高盛近期報告指出，預期2025年底至2028年底，上海與深圳房價累計漲幅可達15%，並預測兩地房市有望在今年底率先觸底，復甦時間將早於其他一線及二線城市約半年至兩年。

不過，部分專家對此持保留看法。房地產專家盧俊指出，過去市場將每月成交2萬間視為表現良好，但當時上海中古屋掛牌量約10萬間；目前掛牌量已提升至15萬至17萬間，顯示供給明顯增加，距離供不應求仍有差距。

盧俊同時觀察到，全國購買力正向上海集中。一方面政策逐步放寬，使外地剛需購房者進入市場；另一方面，在國際環境不確定性升高下，部分高資產族群也將資金轉向房地產配置。

58安居客研究院院長張波則表示，判斷房市是否出現「小陽春」，除了成交量回升，價格是否穩定更為關鍵。若成交量成長來自降價促銷，則回暖持續性可能有限。目前不少城市呈現「以價換量」現象，即價格下跌帶動成交增加。

儘管近期上海與深圳房價出現月度上升，但過去兩年亦曾出現類似短期反彈。張波認為，現階段判斷房價已觸底反彈仍言之過早。

此外，市場觀察人士指出，一線城市與部分強二線城市房價已接近底部，核心區域開始出現止跌甚至微幅上漲；但三、四線城市受人口流出與庫存壓力影響，房價仍處於低檔整理階段。

整體而言，多數分析認為中國房市仍在底部震盪，呈現「弱復甦」與「區域分化」並存的格局。未來市場走勢，將高度取決於北京、上海、深圳、杭州與成都等核心城市的表現。