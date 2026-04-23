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裝修新制恐讓「裝潢蟑螂」叢生　國土署出手了

內政部國土署研擬室內裝修定型化契約草案，強化消費者保障。示意圖。（翻攝自photoAC）

▲內政部國土署研擬室內裝修定型化契約草案，強化消費者保障。示意圖。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

室內裝修亂象頻傳，國土署擬推動室內裝修定型化契約制度，期望透過明確契約規範，強化消費者保障並降低履約爭議；不過，相關制度仍在研議與溝通階段，裝修業者對目前制度方向看法不一；裝修公會認為，若規範過度標準化，可能與高度客製化的產業特性產生落差，並恐因成本增加導致裝修費用上漲。

據了解，目前研擬中的制度方向大致包含三項重點：第一，定型化契約應記載與不得記載事項部分已完成草案研擬，內容包括契約審閱期間不得少於五日、工程範圍確認、費用計算方式、工程變更及工期展延規範、材料使用及所有權歸屬，以及保固期限等，用以作為契約內容標準化基礎。

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其次，落實「先申請、再開工」原則，例如裝修工程涉及天花板施作、新增衛浴空間或隔間牆變更等可能影響建築結構安全的項目時，依法須事先申請「室內裝修施工許可證」，該規範為既有制度，但實務上多數民眾未依規定申請，裝修新制希望能進一步強化落實。

第三，裁罰對象調整，《建築法》第95-1條雖規定，未依規定申請，可處屋主、使用人與施工業者新台幣6~30萬元罰鍰，但實務上多開罰屋主，未來可能改由裝修業者與施工單位為主要受罰對象。

國土署強調執行細節、責任歸屬調整與上路時間等內容，尚在討論階段，並未定案。

國土署表示，目前全國辦理登記的室內裝修業約有1.7萬餘家，室內裝修專業技術人員約有3.3萬人，近年建築物室內裝修履約爭議事件屢屢傳出，裝修詐騙及蟑螂常見手法，包括非合格裝修業在施工前以便宜報價，進行誘騙；施工中，透過追加工程款項詐騙民眾錢財，或者收取多數訂金後，捲工程款落跑等不法行為，導致民眾承擔簽約後施工停擺、錢財損失及民事訴訟糾紛之風險。

因此，國土署依據消費者保護法規定，刻正擬具「建築物室內裝修設計委託及工程承攬定型化契約應記載及不得記載事項(草案)」，站在保護消費者立場，防範裝修糾紛、遏止不法業者，目前尚未公告上路，並無改變申請程序及規定。

由於《消保法》已經賦予主管機關訂定定型化契約內容的權利，因此這次新制只需由內政部完成「草案預告」與「行政院審查」後，即可公告實施，不需送交立法院進行三讀修法。

此外，國土署亦已提供多版本契約範本供業界使用，建議民眾在簽約前可透過「全國建築管理資訊系統入口網」查詢合法業者資格、降低風險。


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