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插座看似完好！早上正常「晚上一插秒焦」　消防員：很多人忽略

▲插座。（圖／翻攝自臉書／消防神主牌）

▲插座右側插孔完全熔毀。（圖／翻攝自臉書／消防神主牌）

記者周亭瑋／綜合報導

插座表面看起來沒事，不代表內部真的安全！粉專「消防神主牌」分享一起驚悚案例，有網友早上使用電視螢幕還一切正常，晚上換插打包機時，卻瞬間冒出火花，導致插座面板熔毀、牆壁留下一圈焦黑煙燻的痕跡。專家示警，插座的接觸點損耗是「看不見的」，往往在累積多年氧化後，因為一個高功率電器的觸發而瞬間引發火災。

早上正常晚上冒火！「打包機」成毀滅觸發點

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根據「消防神主牌」發布的照片顯示，插座面板已嚴重熔毀變形，絕緣塑膠完全燒掉。該名網友透露，白天接電視螢幕使用時完全無異狀，沒想到晚上改插打包機後，竟發生意外。

專家解釋，插座每次插拔都會產生輕微電弧，導致金屬接觸點慢慢氧化、碳化，電阻隨之增加並產生更大熱量。這個「惡性循環」可能持續數年，而功率較高的打包機正是引爆損壞接觸點的最後一根稻草。

延長線增加風險　單側插孔熔毀洩端倪

針對使用習慣，專家點出，延長線雖然方便，但會在兩個接觸點間多出一個接觸面，若插頭本身接觸不良，熱量會同時在插頭與牆壁插座間累積。

從照片中觀察，插座右側插孔完全熔毀，代表該特定插孔的接觸點早已損壞嚴重。粉專提醒，插座即便表面看似完好，內部可能早已在邊緣掙扎，只要電流稍微增大，電弧就會一瞬間爆發。

▲插座檢查4大要點。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

▲插座檢查4大要點。（AI協作圖／記者周亭瑋製作，經編輯審核）

必學「自救4步驟」　超過10年插座應檢修

為了避免火警發生，粉專提出四大檢查要點。首先，應檢查全家插座面板是否有發黃、變色或輕微燒焦痕跡；其次，插拔時若有明顯火花、聲音或異常發燙，就代表接觸點已出問題。

第三，高功率電器如電暖器、電鑽或打包機，應盡量直接插在牆壁插座，避免使用延長線。最後，使用超過10年的老舊插座，建議請水電師傅進行全面檢查。

老舊插座潛藏危機　今天就去「摸一下」

專家感嘆，案例中的插座，其實已經等這個觸發點很久了。最後，他呼籲民眾，平時應多留意家裡長期使用、很少更換的老插座，可以試著觸摸面板是否有異常發熱感。接觸點的金屬有其使用年限，長期忽視等於在累積風險，唯有定期更換與正確使用高功率電器，才能確保居家用電安全。

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關鍵字：插座安全老舊檢修火災預防用電危機延長線

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