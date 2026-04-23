才進駐2年！「39元連鎖店」全台門市熄燈　最後1店清倉到5/1

▲美式生活用品店「達樂星」。（圖／翻攝自FB／Dollarstar 達樂星）

記者鄺郁庭／綜合報導

美式生活用品「達樂星Dollarstar」2024年才進軍台灣市場，經營2年左右卻將全面熄燈，目前全台5間門市幾乎全數歇業，只剩台北中山一店（林森店），日前已公告全店買1送1清倉優惠，活動至5月1日，售完為止，讓不少忠實顧客相當不捨。

達樂星當初以「銅板價格提供高品質生活用品」為主打，強調精選來自世界各地商品，包含美國平價彩妝、保養品、居家清潔用品，以及孩童喜愛的動漫商品等，試圖以更親民價格與日系百貨品牌競爭。業者甚至打出「比大創更便宜」的定位，在北台灣拓展至5間門市，積極搶攻平價市場。

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不過，業者早在今年3月就於臉書透露將「調整營運計畫」，並同步推出「全店商品買1送1」活動，當時原訂至4月6日止。隨著時間推進，桃園八德一店、桃園一店、中壢一店以及基隆仁愛一店已陸續永久歇業，如今僅剩台北中山一店延長清倉，「目前規劃營業至 5/10。」

消息曝光後，不少網友紛紛討論起品牌定位與商品來源，「去年還面試過職缺，那時稍微研究了一下，他們的選品及風格，不太是台灣市場喜歡的，店點也開在滿微妙的地方」、「美系商品在台灣市場裡面，算滿少見、而且稀奇，想要打入市場真的有難度。」

也有人直呼，「連逛都沒逛過，因為沒看過它的店面」、「即便開始下殺，還是比較會去買本土的零食」、「有休息區還蠻貼心的，但東西品質真的不太打動人」、「逛都還沒逛過，或許應該說近都沒見到過，只有開幕時看過有文章介紹」、「玩具類還不錯，其他就還好了。」