「斷頭救救我」個案浮現！　南高雄預售交屋認賠殺出





▲近期高雄蛋黃區就有預售屋換約案，開價直接訴求「賠售」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

前幾年高雄挾台積電題材狂飆，房市熱到不行，沒想到如今風向急變，碰上金龍風暴與交屋壓力夾殺，市場上開始有投資客急著下車。近期高雄蛋黃區就有預售屋換約案，開價直接訴求「賠售」，甚至在售屋標題出現「斷頭救救我」。

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台積電設廠題材過去曾帶動高雄房價快速走揚，吸引置產客搶進布局，如今卻陸續傳出有人撐不到交屋就急著脫手。《平均地權條例》修正案2023年7月1日正式上路後，預售屋除特定條件，已禁止換約轉售，不過在修法前已成交的買方仍不受限制，因此市場上仍有部分預售案釋出。

根據賠售物件資訊，該案位於南高雄蛋黃區，屋主當初入手總價694萬元，建坪15坪，原本開價708萬元，之後下修至670萬元，等同降價38萬元，若以入手價估算，帳面上已認賠24萬元，換算單價約44.67萬元，還直接在售屋標題寫上「斷頭救救我」，求售意味相當濃厚。

除南高雄外，北高雄蛋黃區近期也有屋主打出「真的賠售20萬」訴求，該案坪數22.69坪，開價788萬元，換算單價34.7萬元。也有部分剛交屋的物件，也開始主打平轉甚至賠售。

▲有售屋物件標題寫上「斷頭救救我」，求售意味相當濃厚。（圖／翻攝自永慶房仲網）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀指出，預售屋交易若要更換買方，仍須與建商辦理換約，通常會收取當初購屋總價千分之1的手續費，且多數建商都要求在對保前完成，以免影響後續交屋與過戶流程。因此不少在2023年7月前進場的買家，眼看可轉手時間愈來愈短，開始願意讓利，甚至不惜小賠出場。

哲耀表示，目前市場上這類可換約案件其實不多，供給本來就有限。至於當時進場的買方仍要回歸個案判斷，他指出，「有的案子3年前入手還是有賺，有些就沒賺。」

甚至有已經交屋的物件都出現平轉、賠售現象，不具名建商分析，部分屋主其實是一路硬撐到交屋，背後往往涉及資金壓力，甚至是靠借來的錢撐過自備款。一旦進入對保、交屋階段，後續資金缺口擴大，若無法順利負擔，就只能選擇盡快脫手，市場因此陸續出現平轉或小賠出場案例。

謝哲耀說：「目前這類讓利換約或交屋後釋出的案件，多半集中在投資比例較高的區域與產品，價格修正幅度大多落在數10萬元，現階段仍屬零星個案，尚未形成全面性價格下修。」

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