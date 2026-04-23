寶佳子弟兵開出第一槍！　機捷特區新案登錄「每坪最多便宜10萬」

▲北屯區機捷特區預售市場再點火，最新個案「松竹敦富」成交單價每坪最低42.4萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

北屯區機捷特區預售市場再點火，最新個案「松竹敦富」成交單價最低42.4萬元，共登錄4筆，成為2026年開槍者。信義房屋專家指出，目前市場關鍵不在單價，而在「總價壓力」與貸款條件，將直接影響去化速度。

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根據實登揭露，機捷特區近1年成交價52.86萬元，目前銷售中新建案共有16案，市場行情價格站穩5字頭。而由寶佳機構子弟兵和峻建設投資興建的「松竹敦富」，整體規劃3~4房、坪數37~45坪，則出現4筆實登紀錄，最低價來到每坪42萬元，比市場均價每坪便宜最多10萬元。

▲機捷特區近1年成交價52.86萬元，目前銷售中新建案共有16案，市場行情價格站穩5字頭。（圖／記者陳筱惠攝）

機捷特區此次開價回落4字頭，雖未大幅突破市場預期，但已也在當地投進一枚低價定錨。代銷業者透露：「就是寶佳一貫的做法，該案潛銷期也拉到半年之久，本預期落點是在45萬元上下，如今實登揭露，確實讓市場譁然。」

信義房屋太平新興店吳俊霆分析：「換屋族普遍面臨貸款成數限制，即便近期政策略有鬆動，銀行貸款條件仍偏審慎，市場普遍抓約需自備款達4成，以該案的總價帶落在1700萬元~2500萬元，資金門檻不低，壓抑部分購買力。」

不過，吳俊霆認為：「未來將影響的會是中古屋市場，在預售帶頭落點定錨，新舊之差將會成為議價的要點，當消費者重新檢視產品價值，包括屋齡、格局、社區管理與未來增值性等條件，進而壓低中古屋屋主的開價期待。」

他指出：「未來中古屋若無明顯價格優勢，成交難度將提高，議價幅度可能擴大至5%至10%，甚至個別條件較弱物件，修正幅度還會更深。」

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