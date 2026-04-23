西門町Jordan撤出　房東每月自砍20萬招租

記者項瀚／台北報導

運動潮牌「Nike-Jordan」撤出西門町三角窗，房東以每月80萬元價碼招租。據了解，該店營業5年，過去每月租金約100萬元，等於房東自砍約20萬元拼去化。

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▲運動潮牌「Nike-Jordan」撤出西門町三角窗，房東以每月80萬元價碼招租。（圖／記者項瀚攝）

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西門町昆明街、武昌街二段三角窗透店，過去由運動潮牌Nike-Jordan承租，開業5年，但在近日結束營業撤出。觀察《591房屋交易網》，房東以每月80萬元價碼招租，3層透店，權狀110坪。

經查謄本，屋主為鑨翔工藝公司，其為知名萬聖節衣服製造商，在2013年透過買賣取得，總價2.3億元。據了解，該透店過去月租達100萬元，如今開價直接自砍約20萬元，調降2成拼去化。

商用不動產專家、樂見商用不動產總經理韋昀廷分析：「Nike-Jordan撤出主要有3大原因，首先當前西門町觀光人潮、消費力仍不及疫情之前，第二Nike-Jordan的吸引力已大不如前，較缺乏創新元素，在西門町這種頗具潮流、以年輕人為主力的商圈中，可能略為吃力。」

第三，韋昀廷分析：「該透店位於昆明街、武昌街二段，過去憑藉電影街仍有不少人潮，但疫情之後大家的習慣改變，更多人選擇在家看劇，電影院人流下滑，也間接影響到該透店效益。」

不過，韋昀廷強調：「該透店仍是相當具有指標性的物件，面寬夠、廣告效益佳，在房東願意適時調整租金價碼的情況下，鎖定零售業者，還是相當有機會。」

▲西門町「Nike-Jordan」緊鄰電影街，對面就是誠品，地段不錯。（圖／記者項瀚攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「在電商崛起之下，零售及店面市場受到很大衝擊，以西門町商圈來說，快時尚、潮牌、運動品牌等業者，競爭壓力相當大，難免面臨淘汰換手。」

黃舒衛表示：「本次討論店面為三角窗獨棟店面，租金成本高，業者的獲利效益勢必受到壓縮，甚至難以負擔，該透店鎖定想打品牌知名的新進大型業者，會比較能順利去化並創造較好的租金條件，但缺點就是租期恐怕不會簽太長。」

▲西門町昆明街、武昌街二段「Nike-Jordan」透店分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

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