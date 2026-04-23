27組人搶「青龍國」8年大樓　破上拍每坪飆5字頭得標





▲青埔高鐵特區「寶徠花園」高樓層法拍戶，歷經二拍流標後，三拍卻吸引27組人瘋搶。（圖／翻攝自Google Maps）

記者項瀚／綜合報導

青埔高鐵特區「寶徠花園」高樓層法拍戶，歷經二拍流標後，三拍卻吸引27組人瘋搶，甚至加122萬元破上拍，以總價1650萬元、每坪52.8萬元拍定。信義房屋在地房仲表示，該社區屋齡8年，緊鄰高鐵站，高樓層、小坪數每坪55萬元內的價格具吸引力。

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桃園青埔高鐵特區「寶徠花園」17樓戶淪為法拍屋，權狀含1車位38坪，一拍底價1910萬元流標、二拍底價1528萬元也流標。接著，第三拍底價降到1222.4萬元，吸引了高達27組人投標瘋搶，最終以1650萬元脫標，加了122萬元破上拍。

以單價角度來看，三拍底價每坪36.7萬元、二拍底價每坪47.7萬元，而本次拍定的價格1650萬元，換算單價約52.8萬元。

攤開「寶徠花園」實價登錄，近1年每坪成交均價55萬元。本次的拍定價格不僅破上拍，已趨近於市場行情。

鑫創資產總經理黃瑋諭表示：「該物件三拍底價降到1222萬元、僅3字頭，實在吸睛，加上為市場主流的低總價、2房物件，吸引大量關注，在人多瘋搶的情況下，自然就可能出現溢價、破上拍的狀況。」

黃瑋諭觀察：「今年以來，法拍市場破上拍的物件有增多趨勢，尤其是精華地段、低總價的物件，顯示出房市剛需有回溫的跡象。」

▲「寶徠花園」地段條件佳，緊鄰青埔高鐵站。（圖／記者項瀚攝）

信義房屋青埔領航店專案經理江謝廷隆表示：「『寶徠花園』位於高鐵南路一段，走路到青埔高鐵站僅需5~7分鐘左右，屬於青埔高鐵第一環，地段條件佳，高樓層成交單價52.8萬元仍具吸引力。」

江謝廷隆表示：「該社區釋出量不算少，但高樓層屋主的釋出期待值已接近6字頭，此外青埔高鐵第一環新案已達7字頭，同區屋齡10年的5字頭小坪數物件釋出，受剛需買盤青睞。」

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