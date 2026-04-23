退休醫生賣樓！　東區老牌護理之家6億求售

▲位於東門路在地經營17年得「家園護理之家」開6億元求售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市東區罕見出現大型商用物件，位於東門路在地經營17年、且仍在營運中的「家園護理之家」開6億元求售，土地面積達404坪，建物總面積更超過1559坪。信義房屋專家表示，單純以不動產價值評估，整棟租金需上看百萬，才對價格有支撐力。

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位於旱溪旁邊的整棟護理之家，土地面積達404坪，建物總面積更超過1559坪，除長照中心外，還有2間一樓店面，「家園護理之家」經營17年，為台中市合法立案的養護機構，主要提供一般老人安養及失能、臥床、管路照護等服務。

據了解，地主為醫生退休，也是感嘆周邊沒有相關設施，因此過去一樓店面招租，也希望是具備有醫療背景的業者進駐，不過針對該筆長照機構整棟釋出案，信義房屋湖濱公園店經理巫忠穎：「現階段判斷地主動機，較傾向於資產處分，實地觀察顯示，入住率具一定水準，內部管理流程完整。」

▲全棟6億元售價，月租金行情至少要上看100～120萬元，投報率才會到2%。（圖／記者陳筱惠攝）

該案目前不僅是經營中狀態，更具備182床的大規模配置，對醫療產業而言，具備即買即用效益高。巫忠穎分析：「若以全棟整租或拆分經營來看，月租金行情至少要上看100~120萬元。這類物件的特殊性在於特許行業的牌照優勢，加上台灣邁入超高齡社會，醫療照護需求屬於剛性噴發期，與一般辦公大樓或單純店面相比，這類長照大樓的租約通常更穩定，且更換承租人的機率極低。」

不過土開業者徐小姐說：「以總價約6億元估算，建物約1500坪、每坪殘值約10萬元估算，建物價值約1.5億元，回推土地價值約落在4.5億元才合理，以約400坪基地計算，土地單價逼近每坪百萬元。以區域行情來看，該價格已明顯偏高。」

▲醫療照護需求屬於剛性噴發期，長照大樓的租約通常更穩定，且更換承租人的機率極低。 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

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