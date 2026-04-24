高大特區新咖啡店招牌露餡　僅「3個英文單字」在地秒認出

記者張雅雲／高雄報導

連鎖咖啡龍頭星巴克近年持續擴張版圖，還沒開幕先露餡。高雄大學特區東側已有藍昌門市，近期再傳將於德中路開出第2間新店。儘管尚未正式開幕，最具辨識度的「STARBUCKS」招牌隱約可見的「CKS」字樣，就被在地居民一眼認出，未開先掀話題。

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▲連鎖咖啡龍頭星巴克近年持續擴張版圖，近期高大特區德中路傳出將開第2間新店。（圖／記者張雅雲攝）

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星巴克楠梓藍昌門市位於高大特區藍昌路，屬於東側生活圈，2021年開幕，舒適的用餐空間，提供在地人享受咖啡時光的悠閒環境，平日生意也不錯，近期高大特區西側也要開新店。儘管2店都位於高大特區，在地居民透露，新店位於德中路，終於可以不用跑到藍昌店買咖啡。

▲最具標誌性的「STARBUCKS」招牌，隱約露出CKS單字。（圖／記者張雅雲攝）

根據建照顯示，基地約360坪，為地上1樓，總樓地板面積為76坪，且設有得來速車道，雖然完工日期未顯示，但目前外觀已大致完工，最具標誌性的「STARBUCKS」招牌，已隱約露出CKS單字，有望在今年開幕。實際詢問業者開幕時間，則回覆「婉拒回應」。而新店實價登錄均查無買賣、租賃紀錄，在地仲介預估，月租金約落在15~20萬元。

▲高雄大學特區主要幹道台17線，近年大型連鎖品牌持續進駐，商業能見度愈來愈高。（圖／記者張雅雲攝）

住商不動產楠梓高大謙行加盟店蔡岳霖表示，「星巴克」位於高雄大學特區的省道台17線，沿線車流量穩定，加上近年大型連鎖品牌持續進駐，商業能見度愈來愈高。該區又位於高大特區西側，隨著新建大樓陸續完工，帶動居住人口持續移入，也讓沿線街邊店的消費支撐力逐步增強。

▲星巴克德中路新店小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

由於高大特區內有不少素地，依地主規劃，由承租方純租素地，自行興建地上物，單坪地價租金約500元，若是由地主先興建地上物後出租，單坪租金約1500~2000元。

蔡岳霖說：「高大特區發展仍呈現由東往西推進的態勢，目前台17線沿線仍有不少大面積可開發土地，後續有機會持續吸引更多知名連鎖品牌以大型獨立街邊店形式進駐，進一步墊高商圈整體價值。」住宅市場方面，區內產品目前仍以屋齡約10年的大樓為主，單價約落在3字頭上下，對自住族群仍具一定吸引力。

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