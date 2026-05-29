買房投資9年！房價下跌、租不出去　男發文吐心聲

▲男子買房投資，但9年過去房價沒漲，反而一路下跌，跌幅約20%，期間嘗試短租也失敗，租不出去。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞一名男子發文勸世，自稱在2017那年因為聽信房仲的「甜言蜜語」，在萬宜（Bangi）砸下30萬令吉（約新台幣240萬元）買房，結果9年過去，房價非但沒漲，房子市值反而一路跌到24萬令吉，跌幅約20%。

房仲稱「房價會漲」 男砸錢投資卻租不出去

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星洲網報導，這名男子回憶，當年房仲告知房價未來會持續攀升，因此他將其視為優質投資項目入手。然而現實卻出現明顯落差，這間房子不僅沒升值，甚至面臨租不出去、轉售受阻的窘境。

男子表示，該單位長期空置，就連嘗試透過短租平台經營也沒起色，若想脫手，恐怕得承受巨額虧損。

他說，「房仲總是說『房價會漲』，別犯跟我一樣的錯誤。最好先租房，攢夠錢再買拍賣房」，購屋的決定要謹慎，不該盲目相信價格只升不跌的說法，房仲的工作就是賣房子，「我把它當作投資，結果幾個月都租不出去」。

男子強調，他之所以把這一切分享出來是希望能夠提醒大家，並非所有地區的房子都具備穩定升值空間，尤其是在非核心地段，「不是所有地方都會漲價的，尤其非黃金地段的項目」。