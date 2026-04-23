出國保時捷「誤停鄰居車位18天」!女挨罰27.5萬　委屈喊：不會退租

▲台中豪宅社區發生違停罰金糾紛，罰金高達27.5萬元。（翻攝自畫面）

圖文／鏡週刊

台中市西屯區一處知名豪宅社區爆發停車糾紛，一名女租客因出國期間，將自己的保時捷誤停鄰居停車格長達18天、共274小時，被依社區規開罰高達27萬5千元罰金，讓女租客質疑社區未通知、勸導就直接開罰，最終雙方對簿公堂，法院判決房東應支付9000元罰金，不過也爆出女車主是不良住戶，曾在社區抽菸、吐檳榔汁被罰錢。

女租客日前在社全發文，大呼自己去年11月1日入住該社區，租屋手續皆由友人代辦，因此對於停車位置不清楚，卻沒想到誤將要價三百多萬的保時捷MACAN誤停到鄰居停車格長達18天，加上自己出國期間未接獲通知或勸導，直到11月18日才被管委會告知違規，並出示監視器蒐證畫面，要求支付「每小時1000元」的違停罰金，共27萬5千元。

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女租客質疑管委會未先行勸導就開罰，且罰金金額明顯違反比例原則，痛批「根本是變相斂財」，雙方為此對簿公堂。全案經由法院審理後，認為應從接獲通知後開始計算，女租客接到通知後，在9小時後移車，因此判決房東應支付9000元罰金。

社區物業公司則發聲明強調，所有承租人入住前均須簽署切結書，同意遵守社區規約，其中也包含「違停他人車位每小時罰款1000元」，並表示當時接獲住戶通報，調閱監視器查看，確認女租客確實有長期違停狀況，才依時數計算開罰，後續考量實際狀況，已酌減為9000元，並強調當事人在訴訟前已完成繳納，法院也於今年1月底作出判決，由房東負擔9000元賠償金。

對此據《東森新聞》報導，社區物業副總直言，女租客在4月20號，又在社區公廁外圍，有抽菸、吐檳榔汁，依規約對該住戶進行勸導，還有處以罰款要求改善，此舉因令住戶心生不滿，因而將前述的過程，片面的誇大渲染。」至於女車主不認為自己並非不良租客，委屈表示「管委會通知他（房東），我是一個不良住戶，要我搬離，我並不是因為心生不滿，我不避責，但是我要求公平。」堅持不會退租。

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