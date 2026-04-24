竹南頭份房市冷　在地：賣壓上升！建議屋主「再降3~5%」

▲過去竹南、頭份房市火燙，園區買盤積極搶進，但在前年919後，市場反轉向下。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

過去竹南、頭份房市火燙，園區買盤積極搶進，但在前年919後，市場反轉向下。在地房仲表示，919至今房價已下跌5~15%，建議今年真心想出售的屋主，價格還是要比去年實登低3~5%，比較有成功去化的機會。

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竹南、頭份地區近年受惠於科學園區效應，房市一度快速升溫，成為科技族群外溢的重要熱區。然而，在政策調控與整體市場氛圍轉變下，區域房市也逐步進入盤整期，交易動能明顯趨緩，市場觀望氣氛濃厚。

東森房屋竹南運動公園店東饒心奣表示：「近期台股站上3萬8千點，資本市場熱絡，尤其AI題材持續發酵，但這波股市紅利並未如過去般轉進房市，過去投資人可能將股市獲利轉為不動產配置，但在政府持續打炒房政策影響下，加上房貸條件收緊，許多資金選擇續留股市，房市動能持續低迷。」

至於先前央行「微鬆綁」，將第二戶貸款成數由5成拉高到6成。饒心奣坦言：「這對竹南、頭份幫助不大，畢竟我們為非七都區域，總價本來就較低，放寬1成的影響有限。」

饒心奣指出：「從前年919打炒房至今，中古屋價格出現明顯修正，核心區域跌幅約5%至10%，而非核心生活圈甚至出現最高約15%的價格修正，顯示市場已進入調整階段。」

回顧去年進場的購屋族，饒心奣坦言：「相較今年行情，確實有『買貴了』的情況，過去竹南、頭份過去受外溢效應帶動，房價快速上揚，但隨著外部支撐力道減弱，價格也逐漸回歸基本面。」

▲今年以來，竹南與頭份兩地的中古交易件數各自尚未突破百件。（圖／東森房屋提供）

在供給與交易量方面，饒心奣指出：「今年以來，竹南與頭份兩地的中古交易件數各自尚未突破百件，顯示市場買氣相當低迷，與前幾年熱絡情況形成強烈對比。」

在買方結構上，自住族群為市場主力，但出手態度趨於保守。饒心奣觀察：「現在買方普遍以開價8至85折出價，此外與過去參考實價登錄行情不同，現階段實價登錄反而成為價格『天花板』，當前成交價也多低於去年水準。」

饒心奣建議：「若屋主確實有出售計畫，應採取務實定價策略，目前市場普遍成交價約較去年實價登錄再下修3~5%，若價格過於僵固，不僅拉長銷售時間，甚至可能錯失成交機會。相較之下，部分屋主選擇轉為出租，反而能維持穩定收益，成為另一種因應策略。」

整體而言，饒心奣表示：「竹南、頭份房市在科技產業支撐下，長期基本面仍具一定優勢，但短期內受政策、資金流向與市場信心影響，進入修正與盤整階段，未來市場走勢仍須觀察政策變化與資金動能，自住需求仍將是支撐區域房市的關鍵力量。」

▲饒心奣表示，竹南、頭份房市在科技產業支撐下，長期基本面仍具一定優勢，但短期內受政策、資金流向與市場信心影響，進入修正與盤整階段，（圖／東森房屋提供）

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