ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

竹南頭份房市冷　在地：賣壓上升！建議屋主「再降3~5%」

▲▼ 竹南頭份 。（圖／東森房屋提供）

▲過去竹南、頭份房市火燙，園區買盤積極搶進，但在前年919後，市場反轉向下。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／綜合報導

過去竹南、頭份房市火燙，園區買盤積極搶進，但在前年919後，市場反轉向下。在地房仲表示，919至今房價已下跌5~15%，建議今年真心想出售的屋主，價格還是要比去年實登低3~5%，比較有成功去化的機會。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹南、頭份地區近年受惠於科學園區效應，房市一度快速升溫，成為科技族群外溢的重要熱區。然而，在政策調控與整體市場氛圍轉變下，區域房市也逐步進入盤整期，交易動能明顯趨緩，市場觀望氣氛濃厚。

東森房屋竹南運動公園店東饒心奣表示：「近期台股站上3萬8千點，資本市場熱絡，尤其AI題材持續發酵，但這波股市紅利並未如過去般轉進房市，過去投資人可能將股市獲利轉為不動產配置，但在政府持續打炒房政策影響下，加上房貸條件收緊，許多資金選擇續留股市，房市動能持續低迷。」

至於先前央行「微鬆綁」，將第二戶貸款成數由5成拉高到6成。饒心奣坦言：「這對竹南、頭份幫助不大，畢竟我們為非七都區域，總價本來就較低，放寬1成的影響有限。」

饒心奣指出：「從前年919打炒房至今，中古屋價格出現明顯修正，核心區域跌幅約5%至10%，而非核心生活圈甚至出現最高約15%的價格修正，顯示市場已進入調整階段。」

回顧去年進場的購屋族，饒心奣坦言：「相較今年行情，確實有『買貴了』的情況，過去竹南、頭份過去受外溢效應帶動，房價快速上揚，但隨著外部支撐力道減弱，價格也逐漸回歸基本面。」

▲▼ 竹南頭份 。（圖／東森房屋提供）

▲今年以來，竹南與頭份兩地的中古交易件數各自尚未突破百件。（圖／東森房屋提供）

在供給與交易量方面，饒心奣指出：「今年以來，竹南與頭份兩地的中古交易件數各自尚未突破百件，顯示市場買氣相當低迷，與前幾年熱絡情況形成強烈對比。」

在買方結構上，自住族群為市場主力，但出手態度趨於保守。饒心奣觀察：「現在買方普遍以開價8至85折出價，此外與過去參考實價登錄行情不同，現階段實價登錄反而成為價格『天花板』，當前成交價也多低於去年水準。」

饒心奣建議：「若屋主確實有出售計畫，應採取務實定價策略，目前市場普遍成交價約較去年實價登錄再下修3~5%，若價格過於僵固，不僅拉長銷售時間，甚至可能錯失成交機會。相較之下，部分屋主選擇轉為出租，反而能維持穩定收益，成為另一種因應策略。」

整體而言，饒心奣表示：「竹南、頭份房市在科技產業支撐下，長期基本面仍具一定優勢，但短期內受政策、資金流向與市場信心影響，進入修正與盤整階段，未來市場走勢仍須觀察政策變化與資金動能，自住需求仍將是支撐區域房市的關鍵力量。」

▲▼ 竹南頭份 。（圖／東森房屋提供）

▲饒心奣表示，竹南、頭份房市在科技產業支撐下，長期基本面仍具一定優勢，但短期內受政策、資金流向與市場信心影響，進入修正與盤整階段，（圖／東森房屋提供）

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

關鍵字：竹南頭份房市屋主降價房價東森房屋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

搬新家驚見兒子「嘴裡有死老鼠」　男告房東索賠390萬

美國波特蘭發生一起租屋糾紛，男子指控，全家人搬入新住處後就飽受衛生環境骯髒的困擾，甚至發現年幼兒子嘴裡有一隻死老鼠，緊急搬離。這家人對房東採取法律行動，向房東索賠12.2萬美元（約新台幣390萬元）。

18分鐘前

台北4坪開3萬1！男大生傻爆眼「1萬5只能租大便？」

台北高昂的租金壓力，讓學生族群大喊吃不消！一名男大生在日前發文驚呼，公館附近竟出現「4坪套房租金3.1萬元」的驚人價格。他透露，自己當家教月入4萬多，本想以1.5萬元租到正常的獨立套房，怎料實際看房後才發現超困難，引爆網友熱議。

1小時前

月薪5萬輸慘？他崩潰同事「3萬有2房」　網一面倒：比不完啦

最近一名網友感嘆，原以為自己月薪5萬多算不錯，甚至比不少新人還高，沒想到和同事聊天後才發現，對方雖然只領3萬多，但家裡早已給了兩間台北市房產收租，連自住房也無貸款，生活毫無壓力，讓他瞬間心態崩潰直呼「真可悲」，貼文引發討論。

1小時前

嫌市區房坪數小　改看重劃區「碰1問題猶豫了」！過來人推：很滿意

一名網友表示，近期正在看房且需求是自住，但市區生活機能雖然便利，卻受限於預算，只能考慮小坪數的房子，於是把目標轉向重劃區，但又擔心生活機能不夠好，不知道該如何選擇。對此，信義房屋專家建議，可以考慮重劃區旁邊隔一條街的房子，重劃區的舒適與市區的方便性就能一次擁有。

3小時前

連鎖「韓式炸雞」南部起家厝熄燈　屋主秒開19.8萬招租

雞粉真的要哭了！韓國知名炸雞品牌「起家雞」進軍台灣後，南部首間門市就選在裕誠路，2020年開幕，靠著招牌洋釀醬料韓式炸雞打出超高知名度，被視為南部「起家厝」，該店因租約到期日前已歇業，屋主秒開19.8萬元招租。

3小時前

竹南頭份房市冷　在地：賣壓上升！建議屋主「再降3~5%」

過去竹南、頭份房市火燙，園區買盤積極搶進，但在前年919後，市場反轉向下。在地房仲表示，919至今房價已下跌5~15%，建議今年真心想出售的屋主，價格還是要比去年實登低3~5%，比較有成功去化的機會。

4小時前

陳炳辰／買房避險！　建商品牌、穩健地段、小資需求為關鍵

房市在2024年至2026年呈現由一片欣欣向榮的熱況，戲劇性的轉為冷熱分化發展的極端走向，特別表現在區域、品牌，與規劃上，不少自住族群與長期置產客抓準了這些關鍵，明確在現況中加以避雷，掌握了盤整期突圍的絕佳機會。

5小時前

內湖350坪別墅1.78億成交　新屋主「一神操作」身價翻倍

大湖山莊一棟350坪的別墅以1.78億元交易，占地177坪，規模不小。買家入手後，很快地就申請危老重建，專家試算：「該案重建可多蓋約1倍面積，價值可變成5億元，屋主可以賺2億元，是相當聰明的操作。」

6小時前

「約會地標」跌落神壇將重生　在地：周邊景觀宅貴1成

高雄老牌約會地標「城市光廊」終於要翻身，2014年改造後一度再掀話題，不過近年人潮退散，甚至被貼上遊民聚集地標籤，即將再度重啟景觀設計。信義房屋專家指出，城市光廊與中央公園串聯成大片綠地，對周邊住宅仍具支撐力，有無景觀價差約1成。

7小時前

1日股市＝1年房市　台股量破兆「預售屋整年成交輸慘」

台灣股市單日交易量突破兆元大關，過去常說「股房相依」如今已被打破，2025年預售屋成交件數約4.2萬件，年總成交金額不到1兆元，一日股市竟大於整年房市，專家表示，政策面還是主因。

8小時前

【涉幫男友偷查個資】負責官邸維安女警遭移送北檢

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

新青安買透天！寬限期快到了「崩..

內湖350坪別墅1.78億成交..

27組人搶「青龍國」8年大樓　..

高大特區新咖啡店招牌露餡　僅「..

全家擠大套房！36歲媽「該買房..

業者：「裝修新制」連政府主管都..

才進駐2年！「39元連鎖店」全..

傳「大里幫」出手　每坪190萬..

高雄版「陽明山」？1500萬住..

「斷頭救救我」個案浮現！　南高..

ETtoday房產雲

最新新聞more

兒子嘴裡有死老鼠　男告房東索賠..

台北4坪開3萬1！男大生傻爆眼..

月薪5萬輸慘？他崩潰同事「3萬..

市區房坪數小　改看重劃區「碰1..

連鎖「韓式炸雞」南部起家厝熄燈..

竹南頭份房市冷　在地：賣壓上升..

陳炳辰／買房避險！　建商品牌、..

內湖350坪別墅1.78億成交..

「約會地標」跌落神壇將重生　在..

1日股市＝1年房市　台股量破兆..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366