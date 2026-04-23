房地合一單季稅收跌破百億創低　桃園年減5成最慘

▲Q1個人房地合一稅收94.2億元、年減幅度達7%，寫下近3年以來的同期新低。（示意圖／ET資料照）

記者項瀚／綜合報導

Q1個人房地合一稅收94.2億元、年減幅度達7%，寫下近3年以來的同期新低。信義房屋專家表示，可以觀察央行理監事會議針對第二戶房貸微鬆綁後，稅收是否會止跌回穩。

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根據財政部最新公告資料顯示，3月個人房地合一稅收39.8億元、年減9%，Q1個人房地合一稅收94.2億元、年減幅度達7%，寫下近3年以來的同期新低。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「過去景氣暢旺時，房地合一稅收可達千億元，隨房市受政策引導交易量下滑後，房地合一稅收也跟著滑落。」

曾敬德表示：「稅收反應房市交易轉趨冷靜，整體自用當道的市場不變，不過可以觀察央行理監事會議針對第二戶房貸微鬆綁後，稅收是否會止跌回穩。」

▲Q1個人房地合一稅收。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

比較六都表現，雙北市的房地合一稅收都逆勢較去年同期增加，稅收王則仍是新北市，稅收12.15億元、年增11%；台北市4.1億元，年增5.5%。

其他都會區則是普遍年減，桃園市2.8億元年減幅度高達5成，下降幅度最多。高雄市4.6億元年減9%，台南市則是2.2億元年減達36%。

東森房屋中壢中美加盟店長廖壽業表示：「桃園房市也隨著大盤修正，但不論交易量、價格，修正狀況仍優於中南部地區，觀察Q1買賣移轉棟數資料，桃園僅小幅年減3.6%，房市有慢慢走穩的跡象。」

整體而言，曾敬德補充：「從房地合一稅2016年上路以來，適用房地合一稅收的屋主越來越多，加上房價大漲後，出售時可能都會產生可觀的稅負，建議民眾利用重購退稅或400萬免稅額度時，一定要完全符合相關規定，並且提早規劃。」

曾敬德表示：「由於房地合一稅收太過可觀，國稅局也不斷宣導常見報稅的違規樣貌，建議民眾若有節稅規劃，最好都提前最好準備，且必須完全符合相關規定，包括連續設籍、符合自住使用等，避免中間戶籍中斷，或者出租等行為。」

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