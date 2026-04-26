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「高雄版西門町」遭批愈來愈空　房價重回3年前

▲▼ 玉竹 。（圖／記者張雅雲攝）

▲以前高雄潮流聖地的新堀江、玉竹商圈，被高雄市議員黃文益重砲點名，商圈若再不轉型，只會愈來愈空。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

從年輕人必逛到晚上也沒人，以前高雄潮流聖地的新堀江、玉竹商圈人潮大幅流失，又碰上大統五福店熄燈，商圈雪上加霜。高雄市議員黃文益重砲點名，若再不轉型，只會愈來愈空。根據統計，該區中古房價已回到3年前。信義房屋專家表示，成交量低以致數據失真。

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新堀江、玉竹商圈曾有高雄版西門町之稱，不過愈來愈多年輕人出走到巨蛋商圈，黃文益指出，高雄近年商業發展重心明顯北移，巨蛋商圈、瑞豐夜市持續吸走人流，反觀曾引領流行的新堀江與玉竹商圈，現在即使是放學後或夜間時段，人潮也明顯不如過往。

黃文益分析，除商圈板塊轉移，高租金讓店家經營壓力沉重，電商崛起也改變消費習慣，加上街區商品同質性高、缺乏新鮮感，讓原本就疲弱的商圈更難留住人，且大統五福店因租約到期，2月底已熄燈，目前正進行拆除工程。若市府沒有同步提出銜接方案，商圈恐怕只會加速萎縮。

高雄市經發局長廖泰翔則回應，玉竹商圈可朝年輕族群定位，主力客群鎖定35歲以下族群，目前商圈內也已有滑板、刺青、燒肉、酒吧、咖啡廳等元素，具備一定街區特色，廖泰翔說：「將在1個月內協調相關單位，提出具體回應。」

▲▼ 大統百貨 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大統五福店因租約到期，2月底已熄燈，目前正進行拆除工程。（圖／記者張雅雲攝）

人潮流失也反映在房價表現。根據《高雄實價網》統計，屋齡5年以上中古大樓，2023年均價為22.96萬元，去年上升至26.91萬元，不過今年已回落至21.8萬元，與去年相比單價回跌18%，幾乎回到3年前水準。

信義房屋高一區協理周清源表示，新興區為高雄早期發展生活圈，新堀江、玉竹商圈有捷運中央公園站，一向是高雄傳統蛋黃區，不過新案不多，買賣多為中古大樓，買氣有穩定支撐。。

周清源說：「今年迄今該區屋齡5年以上的大樓交易，僅有6筆，成交量低就會讓區域單價出現失真的狀況。」實際上以預售建案來看，新興區房價已站上5字頭。

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關鍵字：高雄新堀江玉竹商圈房價商圈黃文益廖泰祥

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