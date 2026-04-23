尪回鄉養病！她賣了市區房「婆婆開始討」　清單曝全傻了

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

婆媳相處不容易，有人妻表示，老公生病回鄉下休養，她把市區房子賣掉，沒想到一筆賣房款曝光後，婆婆卻開始有意無意開口，從換新家電、出國團費，到珍珠項鍊都想討，最近甚至連公公換車也想要媳婦幫忙出，讓她超無奈。

原PO在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，因為老公生病回鄉下休養，所以她把市區房子賣掉了。沒想到婆婆之後就「有意無意的在討要一些不是我應該出的費用」，像是換新家電、即將出國的團費，甚至是新的珍珠項鍊。直到昨天早上，婆婆又開口提到「公公的車已經很老舊了，想要換新……」，讓她當場傻眼，心裡忍不住想「車子是我在開嗎？關我什麼事。」

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老公想換新車 「舊車給爸媽」她嘆氣

雖然滿肚子無奈，原PO還是有和老公討論。她坦言，自己不希望因為拿到一筆賣房款，就必須承擔夫家的家庭責任，「畢竟～你家的不容易不是我造成的。」而老公的想法是由夫妻倆換新車，再把舊車留給爸媽；但婆婆的意思卻是「當作母親節禮物送她，貸款她付」，也讓原PO更擔心，「真怕到時候買新車的時候，她直接情勒我老公，把新車直接開走。」

她也補充，夫妻倆自己有事業，每個月都會塞錢給婆婆，婆婆嘴上雖然都說不用，最後還是照收。另外，買房時主要是她出錢，一些家具家電才是老公出的，而賣房當下，她也已經先轉帳總金額的一半給老公。只是如今婆婆更直接表明，「他們老了，沒有存款，以後要我老公養」，讓她壓力爆表。

留言幾乎一面倒 直勸千萬別開這個頭

貼文曝光後，網友幾乎一面倒勸她別心軟，「不要買，到時候車開走，貸款不繳倒楣的也是你們」、「老公都生病了，錢不拿來看病，買什麼東西？」「付一次之後就會一直付了」、「有開頭，就會陷入萬丈深淵。」也有人提醒，這筆錢應該先留著當先生之後的醫療費與生活費，「這是你們最後的底氣。」

還有人直言，婆婆既然說貸款她付，那就乾脆「買她的名字幫她全額貸啊，通通她自己繳」；也有人認為，孝順父母沒錯，但「那是他的父母不是你的父母，要買也是買給你自己爸媽」。不少過來人更語重心長提醒，這種事往往「有一就有二」，一旦開了先例，之後恐怕只會沒完沒了。