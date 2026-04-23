全家擠大套房！36歲媽掙扎「該買房嗎？」　網一看勸：妳沒得選

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名36歲的媽媽在Dcard發文求助，看著孩子日漸長大，全家仍擠在租來的大套房內，想換房卻發現存款速度完全跟不上房價，於是焦急詢問「到底該租房還是買房？」文章掀起熱議，網友們看完夫妻倆的經濟條件後，一致勸退道「買房根本不是優先選項。」

大套房擠不下了！36歲媽嘆：看不到頭期款在哪

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該名母親提到，自己今年36歲，結婚生子已6年，目前全家租住在大套房中。她月入4萬元，而先生是業務，收入可能3-4萬，也可能多達10幾萬元。

她坦言，日常開銷讓兩人的存款速度遠遠趕不上房價漲幅，甚至連頭期款在哪都看不到，眼看孩子長大需要獨立房間，她發現兩房租金已足以支付房貸，卻卡在沒第一桶金，於是陷入「買不起、租不好」的無限循環，只好詢問廣大網友該如何抉擇。

內行曝殘酷現實：沒有頭期款「想繳房貸都沒得繳」

面對原PO的困境，網友們紛紛直言，購屋的首要門檻不是房貸而是頭期款，「如果連頭期款都存不到，那還是暫時先打消買房的念頭」、「你們沒有頭期款，想繳房貸都沒得繳好嗎？」「如果付房租都顯得吃力，建議先思考如何提高薪資水平再說，買房不是你們需要優先煩惱的事情」、「繼續租吧，沒有父母支援頭期款很難買房的」。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pexels）

轉戰舊公寓或社宅 網教一招：社會福利拿好拿滿

針對現況，內行網友建議，在還沒存到頭期款前，租房是最實際的選擇，建議找尋工作地點周邊的舊公寓，2至3房格局，並善用政府資源，「重點要有租補，又有小孩撫養，有社會福利就要去申請，拿好拿滿」、「如果有頭期可以慢慢看，不然就申請看看社宅吧」。

財務規劃應優先 存好學費比買房更重要

除了居住問題，不少人也提醒原PO，應重新審視家庭財務結構，「你沒得選，現在這情況，只能租房，最實際就是先存好小孩以後的學費」、「如果連頭期都還沒有，其實還是先規劃一下財務吧」。

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