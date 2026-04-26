房市回歸基本面　中捷南屯站旁新案半年賣破百戶成異數

▲「亞昕織御」總銷約75億元，2025年9月公開以來已賣出127戶，銷售逼近4成。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

中捷南屯站旁預售住宅案「亞昕織御」日前舉行動土，該案自2025年9月公開以來，已售127戶、占總戶數近4成。亞昕國際董事長姚政岳強調，在市場回歸基本面的當下，唯有地段與產品力兼具的個案，才能在競爭中脫穎而出。

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「亞昕織御」總銷約75億元，2025年9月公開以來已賣出127戶，銷售逼近4成，成為中部地區少數穩定銷售個案，日前動土，並宣布進入下一階段，主打16~33坪小坪數規格，並導入飯店式管理概念，公設規劃包括頂樓25米無邊際泳池與SKY LOUNGE。

▲亞昕國際董事長姚政岳（中）表示在市場回歸基本面的當下，唯有地段條件與產品力兼具的個案，才能在競爭中脫穎而出。（圖／記者陳筱惠攝）

該基地就位於捷運南屯站旁，主打「出站即到家」，步行60秒即可到家。亞昕國際董事長姚政岳指出：「本案坐落成熟生活的五期重劃區，周邊商圈、學區與綠地資源齊備，加上捷運建設加持，具備長期保值與增值潛力。」他強調，在市場回歸基本面的當下，唯有地段條件與產品力兼具的個案，才能在競爭中脫穎而出。

看準軌道經濟發酵，南屯戰場也出現大型建商接續插旗的現象，包含新美齊、泰御建設、興富發集團、日勝生、親家、允將、豐邑集團等。對此，維昕國際董事張維珍則透露：「在土地開發部分，蛋黃區地段將成為重中之重，未來亞昕獵地方向持續朝向精華區危老、都更整合模式，暫不考慮重劃區土地。」

▲該基地就位於捷運南屯站旁，主打「出站即到家」，步行60秒即可到家。（圖／記者陳筱惠攝）

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