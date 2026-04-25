夫妻買房節稅做一半　他少做一動作險多繳4倍稅金

▲共有土地必須「每一位所有權人」都提出申請，才能完整享有2‰的優惠稅率，避免另一半被按10‰至55‰的一般稅率課徵，示意圖。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

夫妻買房節稅別只做一半，近期台中陳先生與太太共同持有1筆房地，日前申請地價稅自用住宅優惠稅率時，誤以為法規規定的「1處」限制是指夫妻僅需1人代表申請，險些導致太太持分的部分需多繳4倍稅金。

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夫妻買房節稅別只做一半，近期台中陳先生與太太在申報地價稅自用住宅優惠稅率時，誤以為法規規定的「1處」限制是指夫妻僅需1人代表申請，險些導致太太持分的部分需多繳4倍稅金。

對此，台中市政府地方稅務局強調共有土地必須「每一位所有權人」都提出申請，才能完整享有2‰的優惠稅率，避免被按10‰至55‰的一般稅率課徵。

台中市政府地方稅務局長沈政安表示：「共有土地必須每一位所有權人都提出申請，才能完整享有2‰的優惠稅率，避免被按10‰至55‰的一般稅率課徵。稅額相差至少4倍。」

沈政安指出：「雖然土地所有權人、配偶及未成年子女名下的自用住宅用地以1處為限，但這是指家庭成員名下僅能選擇1處房地適用優惠，並非指夫妻共有土地只能由1人申請。」

御國地政士聯合事務所所長廖國甫表示，民眾常被「1處」與「1人」搞混。所謂1處是指「本人、配偶及未成年子女」這個核心家庭單位，原則上只能選一間房適用優惠，但「申請手續」則是跟著權狀走，只要名字不同，記得都要各自申請。

廖國甫進一步點出節稅關鍵：「雖然核心家庭受1處限制，但直系尊親屬卻是例外。若民眾有第2、3處房產，只要由父母、祖父母等長輩設籍，就『沒有1處限制的問題』，能同時讓多處房產享有自用稅率。」

此外，隨民法成年年齡下修至18歲，成年子女在其他房地設籍也能合法突破限制。地稅局提醒，所有申請必須在每年9月22日前完成，當年才可適用，逾期就得再等一年。

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