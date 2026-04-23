砸大錢卻遇「裝潢蟑螂」　建商靠規模經濟壓低裝修成本

▲民眾砸下大筆裝潢預算，遇上「裝潢蟑螂」捲款、爛尾、搞失聯，新屋還沒入住就先變成爛攤子。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房價已經夠高，沒想到交屋後還碰上真正的惡夢。民眾砸下大筆裝潢預算，卻遇上「裝潢蟑螂」捲款、爛尾、搞失聯，房子開始裝潢卻住不進去。對此，有建商乾脆自己開裝潢設計公司，從買房、設計、施工一路包到入住，瞄準的就是購屋族怕踩雷的痛點。

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松益發建設總經理解智贏表示，過去不少屋主交屋後，還得自行找設計師、工班、建材業者，流程繁瑣外，也容易出現報價不透明、施工責任難釐清等問題，「甚至原本想自己找便宜工班省預算，最後卻碰上施工爛尾、品質失控的裝潢蟑螂，最慘的是做一半就失聯，新屋還沒入住就先變成爛攤子。」

▲友眾機構啟用全新企業總部，作為整合資源的重要據點，並把觸角延伸到裝潢服務。（圖／記者張雅雲攝）

解智贏表示，建商乾脆自己跨進裝修市場，從買房、設計、施工到交屋，服務都一手包辦，「松益發今年初成立裝潢公司，搭配建設部門自有工班，有效控制施工品質，還能加上規模經濟優勢，透過大量發包降低整體成本，甚至會比民眾另外比價來得划算。」

另外，高雄老牌建商友眾機構，近期也把觸角延伸到裝潢服務。

友眾機構總經理陳信龍表示，「公司旗下的知墨室內設計，之前長期與多家建設公司合作，累積大量住宅與商業空間設計經驗，未來購買友眾建設產品的客戶，也可直接選擇知墨進行裝修，強化入住效率與後續服務完整度。」

除裝修市場，首度進軍高雄的家具租賃業者「幸福自在」，鎖定租屋與包租代管市場需求，主打以月租方式提供家具。創辦人陳柏霖說：「目前客戶9成為房東與包租代管業者，住家僅約1成。」

創辦人陳柏霖表示，在都市化、高流動人口與短期居住需求增加的趨勢下，家具不再一定要自行購買，而是可透過月租方式取得，「像是沙發、床、書桌椅等都能彈性配置，以基本方案來看，1張單人床加上1組書桌椅與衣櫥，每月租金約1000元，客戶也可依需求加租鞋櫃等其他家具，降低房東與租客的一次性支出壓力。」

▲有家具租賃業者鎖定租屋與包租代管市場需求，首度進軍高雄，主打以月租方式提供家具。（圖／記者張雅雲攝）

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