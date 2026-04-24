1日股市＝1年房市　台股量破兆「預售屋整年成交輸慘」





▲台灣股市單日交易量突破兆元大關，過去常說「股房相依」如今已被打破。（圖／記者李毓康攝）

記者陳筱惠／台中報導

台灣股市單日交易量突破兆元大關，過去常說「股房相依」如今已被打破，2025年預售屋成交件數約4.2萬件，年總成交金額不到1兆元，一日股市竟大於整年房市，專家表示，政策面還是主因。

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台灣資金罕見出現「股房背離」現象，受央行第七波信用管制與房貸緊縮影響，全台預售屋市場急凍，但股市卻熱度不減。出現1日股市＝1年房市的現象。

對此，信義房屋太平新興店吳俊霆認為：「過去購屋門檻相對較低，2、3百萬元頭期款即可進場，但隨著房價持續墊高，目前總價動輒千萬元以上，即便貸款成數放寬，自備款仍大幅上升，對一般投資族形成明顯壓力，『不是不想買，是根本進不去市場』」

除了門檻提高，租金投報率亦明顯失衡。吳俊霆以總價1000萬元物件為例：「若月租金約2.5萬元，表面年投報率約3%，但扣除房屋稅、地價稅、修繕費與空置風險後，實際報酬可能低於2％，甚至低於目前房貸利率水準，使得以租養貸難度大增。」

反觀股市，在資金充沛與市場熱度帶動下，吸引大量資金進駐。尤其像台積電等權值股，近期股價表現強勢，不少投資人帳面報酬明顯優於不動產，進一步強化資金轉向趨勢，顯示資金集中效應明顯。

此外，正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔認為：「政策面成為影響市場的重要因素，包括囤房稅上路、第二戶貸款限制，以及銀行放款趨嚴等措施，使投資型買盤明顯退場。現在最大問題不是利率，而是銀行審核變嚴，貸款不容易。」

黃昭閔認為：「控制資金動向的仍是『政策』」值得注意的是，近期股市仍呈現多頭之姿，投資人開始出現「賣房轉股」的操作策略，期望透過股市快速累積資本後再回頭布局不動產。不過黃昭閔提醒：「股市波動劇烈，若進出時機掌握不當，恐面臨股市套牢、房市也買不回來的雙重風險。」

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