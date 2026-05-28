房仲朋友喊「雙北2000萬物件賣爆」他驚：回溫了？　網曝1原因

▲房仲朋友分享最近的房市。（示意圖／取自pixabay）



記者施怡妏／綜合報導

有網友表示，認識不少雙北房仲，前兩年都感嘆市場冷清，但最近明顯感受到買氣升溫，甚至傳出「一個月成交2間不難、5間也不算少」的說法，讓他不禁好奇，房市是否回溫了？對此，網友點出關鍵點，「因為股市熱度高，大家賺錢後，都把錢拿去買房了。」

有網友在PTT發文，自己熟識的房仲主要分布在中山、大同、士林、三重與林口等區域，前兩年買氣不佳，各個都唉聲嘆氣，「過去兩年，2個月成交一間算強，4個月成交一間是正常」；但最近似乎漸漸好轉，「一個月2間不困難，一個月5間的不算少。」

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原PO透露，許多人搶買總價2000萬元以下的物件，而總價2000萬到2500萬元之間的物件，最近也開始賣得動，「中正萬華據說也不差，淡水說也很忙」，讓他很驚訝，也好奇房市是否回溫了，「不過板上有位林口房仲上個月成交到爆炸，這是真的。」

股市大漲 帶動房市升溫



貼文一出，網友點出關鍵原因，股市拉房市一把，「大戶放股票的錢，莫名奇妙就可以再買一套，連貸款都省了」、「股市高點獲利了結，錢要找地方放，需要再貸出來」、「這半年股票噴爛 ，大戶隨便買」、「 股票賺了，多少拿一點出來買個房理所當然吧」、「股市獲利了結要找地方放錢保值」。

不過，也有網友指出，「股票賺錢買房也不是現在買，因為股市還沒漲完，房市還沒跌完。幹嘛現在賣飛股票買比較貴的房子」、「回溫還太早，股票大戶不會現在買房啦」。