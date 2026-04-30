新北夫妻控裝潢拖到崩潰「170萬全付了」　女兒只能趴紙箱寫功課

▲新北夫妻花170萬裝潢，9月付清款項卻拖到隔年仍未完工，小孩在紙箱上寫功課。（圖／翻攝自Facebook／張維倩）



記者董美琪／綜合報導

新北市一對吳姓夫妻指控，花費新台幣170萬元進行新屋裝修，卻遭遇業者工期延宕、施工品質不佳等問題，入住時甚至幾乎沒有基本家具與冷氣設備。新北市消保官已介入，將協助雙方進行協商，並提醒消費者應依工程進度分期付款，以降低交易風險。

花170萬裝潢，9月付清款項卻拖到隔年仍未完工



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新北市議員張維倩23日陪同當事夫妻召開記者會。吳先生表示，去年7月與某裝潢設計公司簽署估價單並開工，原約定11月完工。過程中業者提供3D模擬圖，並稱訂製家具需先付款才能製作，夫妻依指示陸續匯款，至去年9月已付清全部170萬元。

2月被迫入住時，家中幾乎沒有家具與冷氣，施工品質出現問題



然而，吳先生指出，9月底即發現施工進度嚴重落後，現場常無人作業，多次詢問進度未獲明確回應，要求提供家具訂購證明也未果。今年1月因租約到期無法續租，只能於2月搬入尚未完工的新屋，現場狀況包括木作與油漆粗糙、磁磚破損，且未配置家具與冷氣，衣櫃甚至未裝門，電線配置也引發安全疑慮。

吳先生進一步表示，事後查詢發現疑似有其他消費者有類似經驗，並在判決資料中發現業者涉及欠款情形。此外，原先宣稱為進口訂製家具，實際來源也引發質疑。

吳太太則表示，家中目前連基本書桌都沒有，女兒只能在紙箱上寫作業，讓人感到心疼。夫妻希望能針對未施作項目退款，減少損失。

對此，業者回應指出，訂製家具本需較長時間製作，並稱當初已告知屋主部分設備無法於入住前完成；針對退款要求，業者認為訂製品不適用一般退貨邏輯。對於商品來源質疑，業者表示進口產品在網路平台可見類似商品，認為相關指控有失公允，後續將循法律途徑處理。

消保官將介入協調，提醒裝修付款應依工程進度分期給付



新北市政府消保官鍾佳儒表示，目前該業者仍為合法登記公司，並已寄發存證信函給屋主。市府將協助召開協商會議，釐清是否解約退款或繼續履約。消保官同時提醒，簽訂裝修契約時應審慎付款，「工程進行到哪裡，款項就支付到哪裡」，避免一次性付款帶來風險。