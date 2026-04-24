全台逾10萬戶成屋庫存待去化　1區占1/3壓力最大





▲房市冷，賣壓持續增加，七都成屋待售量已突破10萬戶，其中以台中超過3萬戶壓力最大。（圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

房市冷，賣壓持續增加，Q1七都成屋待售量已突破10萬戶，其中以台中超過3萬戶壓力最大，3大屯區全數進榜，尤其北屯待售量逾7000戶最為嚴峻。另外觀察，全台待售新成屋短短1年就激增近9千宅，也是以北屯增加739宅最多。

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《591房屋交易網》統計內部資料，2026年Q1七都成屋待售量已突破10萬戶，又以台中超過3萬戶的待售量位居七都之冠，成為賣壓最沈重的區域。其中3大屯區更全數進榜，尤其北屯待售量逾7000戶最為嚴峻。

《591房屋交易網》新聞公關課主任畢務潔表示：「房市盤整下，買方期待價格回檔，但賣方讓利意願卻不高，導致成交周期拉長，進一步推升整體賣壓。」

▲2026年Q1全台10大成屋賣壓區。（AI協作圖／資料來源：591，記者項瀚製作，經編輯審核）

畢務潔表示：「北屯因重劃區眾多，過去幾年推案挹注大量供給，尤其捷運機廠特區、廍子重劃區等地段，因生活機能仍處發展階段，供給遠超剛需消化速度，導致庫存水位堆高。」

而西屯區，畢務潔表示：「雖具備蛋黃區優勢，但受限高價住宅限貸影響，區內豪宅交易動能疲軟，也進一步推升區域賣壓。」

▲2025年Q2全台待售新成屋已達11萬2086宅，創下歷史新高，短短1年就激增近9千宅。（表／中信房屋提供）

另外據內政部最新數據顯示，2025年Q2全台待售新成屋已達11萬2086宅，創下歷史新高，短短1年就激增近9千宅。

若進一步觀察六都各行政區的表現，台中市北屯區增加739宅位居第一，其次為台南市東區增加700宅，台中市北區增加656宅，台中市梧棲區增加595宅，桃園市八德區增加586宅。

中信房屋研展室副理莊思敏表示：「全台待售新成屋數量攀升至歷史新高，主要可追溯至前幾年房市景氣熱絡時，建商大量獵地推案所致，光是這五大行政區的合計增量就高達3276宅、占全台新增待售新成屋的37%，顯見以上區域新建案的去化壓力已逐漸浮現。」

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