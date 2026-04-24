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內湖350坪別墅1.78億成交　新屋主「一神操作」身價翻倍

▲▼ 大湖山莊 。（圖／記者項瀚攝）

▲大湖山莊一棟350坪的別墅以1.78億元交易，買家入手後，很快地就申請危老重建。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

大湖山莊一棟350坪的別墅以1.78億元交易，占地177坪，規模不小。買家入手後，很快地就申請危老重建，專家試算：「該案重建可多蓋約1倍面積，價值可變成5億元，屋主可以賺2億元，是相當聰明的操作。」

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

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2023年11月大湖山莊一棟規模不小的別墅以1億7800萬元交易，地上3層，建物權狀353坪，共有11房的配置，占地則達177坪。

經查異動索引，賣方為徐姓自然人，買方為張姓自然人，登記在忠孝東路五段。買方入手之後，在近期通過危老重建核准。該別墅屋齡35年，實地走訪目前尚未拆除。

對此，垼程建築師事務所主持建築師劉獻文初算：「該別墅原本權狀353坪，重建後可蓋500坪+地下室，面積多將近1倍左右，可規劃地上6~7層，每層面積60~65坪，是相當舒服的產品，家族自用、甚至推案，預計都會有不錯的反應。」

劉獻文分析：「該案的購地及營建成本，加總約3億元，而重建後每坪若以100萬元試算，總銷價值來到5億元，效益頗高，屋主這波買入再危老重建的操作，挺聰明的。」

▲▼ 大湖山莊 。（圖／記者項瀚攝）

▲大湖山莊環境相當清幽，為自成一格的別墅區。（圖／記者項瀚攝）

東森房屋內湖加盟店東歐政良表示：「大湖山莊環境相當清幽，為自成一格的別墅區，且緊鄰大湖公園，此外生活機能也不差，大湖山莊街口就是捷運站，距離哈拉影城商圈也不遠，頗有離塵不離城之感。」

歐政良指出：「大湖山莊別墅住戶資金實力強，釋出量相當稀少，但有部份物件因屋齡老舊，地主紛紛投入危老改建，但重建後都以自用為主，而區域周圍中古大樓及華廈產品，成交單價約在7~8字頭。」

▲▼ 大湖山莊別墅危老重建分析 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

▲大湖山莊別墅危老重建分析。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

關鍵字：大湖山莊內湖別墅改建危老東湖垼程建築師劉獻文

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