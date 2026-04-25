5年流失300多萬人次　他1300萬買逢甲商場淪慘賠資產

記者陳筱惠／台中報導

逢甲商圈是否落寞？Ａ男家人，15年前在高點以1300萬元購入逢甲「碧根陽光廣場」1、2樓商場，如今市值縮水剩不到850萬元，淪為慘賠資產，租金收益難撐房貸，只能期盼都更曙光。

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▲逢甲商圈從平日晚間人流明顯不若過去巔峰時期擁擠，巷弄出現空租、拉下鐵門的店面。（圖／記者陳筱惠攝）

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逢甲商圈從體感來看，平日晚間人流明顯不若過去巔峰時期擁擠，巷弄出現空租、拉下鐵門的店面，就連一線動線空租率都相當高，但學生族群覓食的便當街，仍有人潮走動，也可以看見國旅客到訪。

實際從數據來看，逢甲商圈在2019年正處於鼎盛時期，每年能吸引超過1100萬人次造訪，受到全球疫情與經濟波動的雙重打擊，遊客人數在2022年跌至歷史最低點。

隨後，市場於2023年旅客人次大幅回升至840多萬人。到了2024年，人流表現趨於穩定發展，維持在770萬人次的水平，但與最鼎盛時期還是有明顯落差。

▲逢甲商圈在2019年正處於鼎盛時期，每年能吸引超過1200萬人次造訪。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

過去潮流衣物、各式新奇產業卻不見支撐，娃娃機店取而代之，在地開設10年、選擇去年撤場的潮牌店家分析，後疫情時代，整個電商環境徹底翻轉，在現在這個節奏極快的潮流環境裡，開始越來越難站穩。

店家認為再撐下去，只是在消耗未來，因為包含抖音、Threads、小紅書這些短影音與社群平台的崛起，改變了大家接收資訊與消費的方式。即便過去曾有萬名顧客支持，還是只能止損。

▲逢甲商圈學生族群覓食的便當街，仍有人潮走動，也可以看見國旅客到訪。（圖／記者陳筱惠攝）

服務業部分，也出現髮廊業者不滿房東漲租，在門口直接掛了紅布條「我貧窮租不起」指出房東漲租1.5倍，選擇撤出。連餐飲業也同樣叫苦連天，一名手搖飲業者說：「經歷過逢甲大起大落，除了年紀大了，生意不好做，現在是房東請我不要撤走，不然我真的也沒有撐下去的慾望。」

但實際上，千夫所指的房東，也有話要說，一名15年前在高點以1300萬元購入逢甲「碧根陽光廣場」1、2樓商場的屋主A先生表示：「這處位於商場的資產，其實是其長輩於15年前購入。當時還可以用『全貸』方式、分文未付即以 1300萬元天價買下。」

▲興建於1996年，擁有近2000坪的購物空間的「碧根陽光廣場」價格一路走跌。（圖／記者陳筱惠攝）

隨著長輩過世，後輩承接了貸款，目前二樓有出租，但月租金僅約6000元，目前尚餘600多萬房貸，每月需償還約2.5萬元房貸，租金收益完全入不敷出。出售資產一路從千萬降至800多萬元，無人問津，中間也有人開出600萬元收購，但一但賣出，只能繳清貸款，還可能要繼續背上價差。

實際上，興建於1996年，擁有近2000坪的購物空間的「碧根陽光廣場」，就位於逢甲路上，每個觀光客都會經過，卻不是每個人都會走進去，該物件實登上也是一路走跌，2012年20坪物件，最高單價來到79.1萬元，總價1600萬元整，到2025年26坪物件，總價僅剩828萬元，單價腰斬只剩31.5萬元，等於13年資產縮水了6成，賣不掉、租不掉成為該商場的痛點。

▲屋主意外透露，目前已有都更公司進場洽談，所有權人們紛紛寄望透過都更翻身，彌補長達10餘年的投資缺口。。（圖／記者陳筱惠攝）

不過，屋主意外透露，目前已有都更公司進場洽談，且所有權人的同意比例據傳已超過80%。對比鄰近「屋台街」拆遷改建後，新大樓單價喊出一坪超過70 萬元的高價，碧根陽光廣場的所有權人們紛紛寄望透過都更翻身，彌補長達10餘年的投資缺口。

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