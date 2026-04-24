房產只想給二女兒！母「200萬給老大」卻怕她爭產　律師詳解

▲一名母親只想將房產留給孝順的女兒，卻又怕另一個女兒來爭產，對此，律師蘇家宏發文分享可行的方法。（示意圖／Pexels）

文／CTWANT

律師蘇家宏分享一則案例指出，一名83歲母親長期與二女兒同住，生活起居均由對方照料，基於感謝之意，計畫在過世後將現居房產留給二女兒。不過，母親同時擔憂大女兒未來可能提出爭產，因此提前規劃財產分配方式，引發法律上的疑問。

該名母親過去為求公平，已由二女兒先行提供200萬元給大女兒，作為提前分配的財產。然而，由於當時並未留下書面證明或明確約定用途，這筆金流在法律上難以認定為正式的遺產分配依據，未來仍可能產生爭議。

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針對母親考慮在遺囑中要求大女兒「必須拋棄繼承」的做法，蘇家宏指出，拋棄繼承屬於繼承人本身的權利，無法透過遺囑強制執行。即使遺囑載明相關內容，大女兒仍可依法選擇不拋棄繼承，並主張其法定應繼分。

蘇家宏進一步說明，儘管如此，遺囑仍是進行財產傳承最重要的工具之一。透過合法遺囑，可明確指定房產由二女兒繼承，但若內容侵害其他繼承人的特留分權益，相關繼承人仍可依法提出請求。因此，在規劃遺產分配時，需同時考量法律保障的最低繼承比例。

在實務建議上，蘇家宏認為，除了立遺囑之外，應與兩名女兒進行充分溝通，說明財產分配的理由，並進一步簽署遺產分配協議書。協議中可明確載明房屋由二女兒繼承，過去支付的200萬元則視為提前分配給大女兒的遺產，同時約定未來母親的扶養責任由二女兒承擔。若分配內容未明顯失衡，該協議在司法實務上具有一定效力。

若大女兒不同意簽署協議，則需考慮其他替代方案，例如將房產轉為以房養老，降低未來可分配資產價值，或直接將房屋過戶給二女兒，並附帶扶養義務等條件。透過這些方式，可在符合法律規範下，降低未來爭議風險，蘇家宏直言：「財富傳承需要靠法律的穩定，不能只靠兒女的『良心』。」

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