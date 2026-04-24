「約會地標」跌落神壇將重生　在地：周邊景觀宅貴1成

▲高雄老牌約會地標「城市光廊」，即將再度重啟景觀設計。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄老牌約會地標「城市光廊」終於要翻身，2014年改造後一度再掀話題，不過近年人潮退散，甚至被貼上遊民聚集地標籤，即將再度重啟景觀設計。信義房屋專家指出，城市光廊與中央公園串聯成大片綠地，對周邊住宅仍具支撐力，有無景觀價差約1成。

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城市光廊串聯大統五福店與大立百貨，2001年啟用後，一度是夜間觀光與藝文活動的重要地標，2014年改造後曾再度掀起話題，成為高雄新興約會聖地。不過近年隨商圈人潮轉移，甚至因遊民太多，被貼上遊民聚集地標籤。

高雄市議員黃文益表示，城市光廊是高雄人共同的記憶，但近年因夜間亮度不足、設施破損，導致大立商圈、新堀江商圈中間產生人潮斷點。近年高市府雖透過燈飾、市集與餐車等短期活動維持商圈熱度，但活動結束後整體人流未見明顯回升。

高雄市工務局今年將斥資近6千萬改造城市光廊。規劃團隊認為，高雄氣候炎熱，新方案將透過增加草地、保留既有樹木、補植綠意及設置遮陽棚等方式，改善環境舒適度，同時降低熱感。並拆除現有多處牆面與過於封閉、隱蔽的棚架，藉此提升視覺穿透性與安全感。也會增設「街道吧台」和多樣化座椅，吸引民眾停留。

▲城市光廊與中央公園串聯成大面積綠帶，在高雄市中心屬於稀有條件，對周邊住宅仍具支撐效果。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋成功漢神店業務曹哲禎分析，城市光廊與中央公園串聯成大面積綠帶，在高雄市中心屬於稀有條件，對周邊住宅仍具支撐效果。尤其若可直接面向中央公園或城市光廊景觀，與未具景觀條件的產品相比，單價普遍可高約1成。

以目前行情來看，中央公園周邊新案單價45~50萬元，部分具指標性的產品甚至已站上5字頭中段。而較早期指標景觀宅，屋齡約25年，均價約27萬元。

曹哲禎指出，城市光廊位於高雄核心精華地段，周邊房價基期本來就偏高，即使之後完成改造，也較難出現大幅提升的行情，不過，若未來改造能成功帶動人潮回流，並重新串聯周邊商圈，對區域生活機能與居住價值仍具長期加分效果。

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