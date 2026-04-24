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陳炳辰／買房避險！　建商品牌、穩健地段、小資需求為關鍵

▲▼ 朱崙街建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲房市在2024年至2026年戲劇性地轉為冷熱分化發展的極端走向。（示意圖／記者項瀚攝）

文／《住展》雜誌發言人陳炳辰

房市在2024年至2026年戲劇性地轉為冷熱分化發展的極端走向，特別表現在區域、品牌，與規劃上，不少自住族群與長期置產客抓準了這些關鍵，明確在現況中加以避雷，掌握了盤整期突圍的絕佳機會。

如今市場既要面對資金限貸、央行打房政策，又有信心不足與前景不明朗的疑慮，買方變得極度挑剔，首先要買避險產品，於是如台北市門牌、新北市第一環行政區、桃園市重點重劃區、台中市屯區、台南市東區與北區，以及北高雄地帶這類名氣高的精華地域，配合上軌道、綠地、成熟商圈、產業園區、地方建設、綠地等加分機能，房市展望正向，風險趨低，價量遂表現出逆勢亮點。

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再者，當然是有著總價優勢的小宅，這類物件這幾年不管房市冷熱都有不錯的銷售成績，眼下更是市場的救命稻草，而營建成本高漲，還有土方改革的壓力，大坪數產品價格高不可攀，勢必得考量到「以坪數換總價」，正讓不少小宅的銷況能在半年內圓滿謝幕，單價還受青睞走高，微型化的來勢呈現為不可逆的房市主軸。

▲▼甲山林圓購屋夢,租金轉為房貸,甲山林房展中心,銷售中心,看房。（圖／記者姜國輝攝）

▲有著總價優勢的小宅，這類物件這幾年不管房市冷熱都有不錯的銷售成績。（示意圖／記者姜國輝攝）

另外在建商品牌的選擇也為要項，這段時間依然銷售恆溫且勇於亮相的指標案，往往出自於全國性建商，或是深耕區域的地頭蛇型知名建商作品，具備老道的市場經營經驗，也會針對地方機能高度了解，規劃產品精準切中在地客群所需，更在於資產實力上能應對市況。

從去年的十大建商名單亦看出為整體市場的推案主力，買方信賴建商興案品質與社區價碼的穩健增值性，還避免眼下風暴所衍生的爛尾可能性，均無法忽視品牌保證的至關重要。

2026年的房市處於一個不會過度恐懼於軟著陸的成熟期，雖然六都整體的推案量與交易量呈現低檔盤整，但對買方來說乃近年難得的選貨期，一方面肯定揮別追價搶房的高溫階段，另一方面低首付、彈性付款方案、附加裝潢與贈品，甚至價格回歸理性，該鍍金的自然不落漆，但該調整的地段也已見修正，若無過度意外，實在大可不必對房價崩跌過度期待，將目光專注於物件本質，包括生活機能、建築品牌、自身所需、產品發展等。

下半年的選舉因素讓建商在上半年趁著央行信用管制微調利多打鐵趁熱，不少亮點大案可望登場，熱鬧精彩可期，買方將有多元化的房產可挑選，再善加利用買方市場的價格優勢，鎖定前述的不敗特性，在這輪盤整期中無疑將覓得理想標的。

►陳炳辰小檔案
現職：《住展》雜誌發言人
經歷：全球居不動產情報室總監、台灣房屋智庫經理、群義房屋總經理特助、天下雜誌行銷部副主任、台新銀行個授處資料分析部襄理
學歷：台北大學社會學研究所

關鍵字：房市小宅品牌地段避險陳炳辰好時機

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