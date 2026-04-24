連鎖「韓式炸雞」南部起家厝熄燈　屋主秒開19.8萬招租

記者張雅雲／高雄報導

雞粉真的要哭了！韓國知名炸雞品牌「起家雞」進軍台灣後，南部首間門市就選在裕誠路，2020年開幕，靠著招牌洋釀醬料韓式炸雞打出超高知名度，被視為南部「起家厝」，該店因租約到期日前已歇業，屋主秒開19.8萬元招租。

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▲韓國知名炸雞品牌「起家雞」進軍台灣後，南部首間門市就選在裕誠路，堪稱南部起家厝。（圖／記者張雅雲攝）

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「起家雞」是韓國擁有超過30年歷史的老字號炸雞品牌，2016年正式引進台灣，主打韓式炸雞，其中洋釀、頂級洋釀、辣味洋釀等醬料口味，是不少雞粉最熟悉的招牌品項。2020年才首度插旗南台灣，首店選在裕誠路，堪稱南部起家厝，當時還掀起一波韓式炸雞旋風。

▲該店在門口貼出歇業公告指出，因租約到期，只營業到本月12日。（圖／記者張雅雲攝）

不過該店近日在門口貼出歇業公告指出，因租約到期只營業到本月12日，目前已經結束營業，未來仍可至左營自由店、三民建工店用餐，屋主也已重新招租。根據租賃資料，該店為大樓1樓店面，坪數142.8坪，月租金開出19.8萬元，換算單價1386.5元。

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，該區以漢神巨蛋購物廣場為中心向外擴散，隨高雄人口由南往北移動，商圈範圍不斷向外擴大，吸引眾多人潮消費，裕誠路沿線已有不少知名連鎖餐飲品牌進駐，堪稱餐飲一條街，1樓店面單坪租金約1000~1200元。

▲，裕誠路沿線已有不少知名連鎖餐飲品牌進駐，堪稱餐飲一條街。（圖／記者張雅雲攝）

加上該區多為屋齡約20年的中古大樓為主，目前成交單價約落在每坪20萬元上下，因生活機能成熟，吸引不少自住客進場，也讓區域消費支撐力持續增強。

▲「起家雞」南部首店歇業小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

不過近期整體景氣轉趨保守，在地仲介透露，餐飲業展店評估明顯比過去謹慎，除了租金成本，還會同步考量停車便利性、外送效益與翻桌率。

他說：「在餐飲業面臨人力成本與原物料價格同步上漲壓力下，裕誠路沿線停車條件相對不便，對店面經營形成一定門檻。加上租金門檻相對高，若品牌知名度夠高、坪效能撐起租金，有機會吸引連鎖餐飲或展示型店家進駐。」

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