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「最強投資客」劉媽媽卡關　曾喊20億賣逢甲麥當勞失利

記者陳筱惠／台中報導

逢甲商圈昔日人潮洶湧、店面一位難求，其中「門神級」大地主投資客劉媽媽與其子余昌哲，曾經釋出原「逢甲麥當勞」房地，卻乏人問津。信義房屋專家認為，該物件以目前市況來看，即便開價18億元也不一定會有人接手。

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

▲▼ 逢甲商圈 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲「門神級」大地主投資客劉媽媽與其子余昌哲，曾經釋出原「逢甲麥當勞」房地，卻乏人問津。（圖／記者陳筱惠攝）

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回顧劉媽媽家族布局，以「麥當勞台中逢甲店」為例，早在2010年即由劉媽媽透過領頭羊有限公司，以10.36億元購入。該棟資產位於福星路、逢甲路精華地段。

當時1、2樓出租給麥當勞，3樓以上則由碧根商旅進駐，過去實價揭露月租金高達180萬元，地下室則租給光南商場，整體年租金收入輕鬆突破5000萬元，成為北部投資客相當成功案例。

▲▼ 逢甲夜市，福星路,招租 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲在疫情期間，劉媽媽想以翻倍價格，超過開價20億元出脫逢甲地標，但錯失機會。（圖／記者陳筱惠攝）

除該案外，俞昌哲透過「喜士多有限公司」、「領頭羊有限公司」及個人名義，長年在逢甲夜市周邊大舉卡位，包括文華路與逢甲路店面，以及碧根商場等，總成本估計超過15億元，成為「逢甲門神級地主」。

不過，在疫情期間，劉媽媽想以翻倍價格，超過開價20億元出脫逢甲麥當勞，有人出價，但價格不到，最終，錯失了翻倍賺的機會。

知情人士指出，「劉家投資策略相當鮮明，劉媽媽名言『主幹道、角間、低於行情進場』，加上早年逢甲人潮紅利，幾乎無往不利。當年成功卡位指標店面後，也帶動親族跟進布局，逐步壟斷逢甲商圈黃金角地。」

時序來到如今，即便該建物仍是滿租，但資產價值已經縮水，信義房屋新光店經理周子凡分析：「目前商用不動產，以房地產2.5%來說一線店面投報率已經很高，像這樣的投報率1.7~1.8％也都還算不錯，且目前短期內交易有閉鎖期，報稅要2~3層皮，包含二代健保、租賃所得等，不見得比資金進股市好賺。」

周子凡認為：「該物件目前市場上來說，即便開價18億多元可能也不一定會有人接手，過去逢甲市場有百億商機，不管是觀光、重建都有價值，如果再降下去也沒必要賣。」

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關鍵字：逢甲商圈房地產投資客黃金店面市場行情

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