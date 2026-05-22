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老手全退休！日本建築業爆「木工荒」　 10年後恐面臨無人修屋

▲木工。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲日本木工師傅的人數正急速縮減。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／綜合報導

日本房地產與建築業近期異狀頻傳，不僅裝修預約排不上，連住宅設備也傳出暫停接單。在這波「建築危機」中，最令業界不安的莫過於木工師傅的人數正急速縮減。一名日本網友實地詢問營造廠商工頭「10年後會變怎樣？」沒想到得到的答案令人不寒而慄，揭開了日本建築業即將崩潰的恐怖真相。

數據揭露現實　2040年恐僅剩巔峰時期1/7

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根據日本官方統計數字顯示，建築業的現實極其嚴峻。木工從業人數在1980年巔峰時期約有94萬人，但到了2020年僅剩約30萬人，40年內縮減至不到三分之一。可怕的是，這股墜落趨勢尚未停止，預計到2040年將跌至13萬人，僅剩巔峰時期的七分之一左右。

目前現役木工的平均年齡已超過54歲，其中60歲以上的老手佔全體43%，而30歲以下的年輕族群竟然僅剩7%。工頭無奈表示，「年輕人不願意進來，老手又接連退休，人數只會一直掉。」

為何年輕人不入行？「3大致命傷」留不住人

針對人才斷層的原因，工頭直言關鍵在於「工作辛苦、收入不穩定、看不見未來」。由於日本法律禁止派遣木工人力，多數師傅必須以「獨立接案（一人親方）」形式工作，雖然旺季收入可觀，但淡季卻極其不穩。

對營造廠商而言，若將木工聘為正職員工，龐大的固定成本會壓垮公司，導致這種結構性難題遲遲無法解決。在薪資水準無法改善的情況下，建築業在與其他產業的人才爭奪戰中始終處於劣勢，完全留不住年輕人。

不只蓋不了新房　6000萬戶舊屋恐淪「修繕難民」

一般大眾聽到木工減少，直覺會認為是「新房子蓋不出來」，但工頭強調，真正可怕的是現存超過6000萬戶住宅的修繕問題。隨著日本住宅平均屋齡持續攀升，預計2040年將突破34年。

這意味著當全日本老舊房屋暴增時，能動手修理的職人卻已消失。工頭警告，這種構圖將在10年後全面表面化，屆時可能連家裡漏水、外牆剝落都找不到人修理，這種「修繕難民」的窘境恐成為常態。

天然災害成最大考驗　想救也救不了

最令人恐懼的莫過於災害應變能力。當發生地震或颱風時，受災住宅的修繕需求會瞬間爆發，但木工師傅人數絕對不足。以能登半島地震的復原過程為例，職人短缺已成嚴峻問題。

在職人僅剩13萬人的未來社會，一旦發生大規模災害，民眾將面臨「想修屋卻沒人能修」的殘酷現實。

關鍵字：日本木工房產雲日韓要聞

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