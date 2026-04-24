嫌市區房坪數小　改看重劃區「碰1問題猶豫了」！過來人推：很滿意

▲買房要考慮的事情很多。（圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

一名網友表示，近期正在看房且需求是自住，但市區生活機能雖然便利，卻受限於預算，只能考慮小坪數的房子，於是把目標轉向重劃區，但又擔心生活機能不夠好，不知道該如何選擇。對此，信義房屋專家建議，可以考慮重劃區旁邊隔一條街的房子，重劃區的舒適與市區的方便性就能一次擁有。

有網友在Dcard發文，最近正在看房，主要用途是自住，市區生活機能確實較好，但目前卡在預算限制，因此市區能選的房子多半是小坪數，而且居住密度較高，但他不喜歡住起來很擠的感覺，因此開始考慮改看重劃區。

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重劃區納入考量 生活機能仍要等



原PO感嘆，看越多房子，想法也跟著變多，發現有些重劃區給人的感覺像是一直蓋房子，但周邊生活機能與未來性仍需要等待，這也讓他在評估時更加猶豫，「如果是以自住來說，至少住10年以上來看，大家會覺得買重劃區到底好不好？高雄有推薦買哪裡的重劃區嗎？」

大家更在意長期的舒適度

貼文一出，網友建議買重劃區的房子，「街廓整齊，電纜地下化，都是新大樓，整體的素質會比較接近」、「我住澄德附近一段時間了...老實說一開始也沒想那麼多，但實際住下來感受是很舒服，不會有市區那種壓迫感，晚上也很安靜」、「優點大於缺點，買太擠的市區小宅，之後住起來也不一定開心」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，可以買舊市區的房子，「重劃區旁邊隔一條街的房子」，兩邊的優點可以擁有；如果是小型的重劃區，機能就不會太多，頂多只有便利商店，但如果是大型的重劃區，發展的機會就很大，時間久了也會比較熱鬧。