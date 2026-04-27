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硬底子屋主放話「少200萬不收斡」　買方傻眼：該換房仲？

▲▼高雄,高雄大學,鳥瞰,看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲有高雄人連看2間屋齡約10年的中古屋，卻被房仲轉述「價格很硬」、「屋主不缺錢」。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市冷風吹議價空間漸擴大，中古屋主還是不想降？有高雄人連看2間屋齡約10年的中古屋，想議價卻被房仲轉達「價格很硬」、「屋主不缺錢」，甚至房仲還直接透露屋主意見，只要出價低於開價200萬元就婉拒收斡旋，讓他疑惑：「該換房仲？還是屋主都很硬？」

《地產詹哥老實說》EP306／建商喊「讓利」背後藏秘密！　內行：賣得動的建案共通3條件

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有高雄人在網路論壇PTT透露，近期看中高雄2間屋齡約10年的中古屋，且觀察2物件均為投資客持有、目前穩定出租中，原以為投資客物件，議價空間應該相對有彈性，不料透過房仲實際接觸後，房仲的回應都相當一致。

1間強調賣方價格很硬，另1間則稱屋主不缺錢，讓原PO心寒的是，其中1間屋主更明確婉拒，只要出價低於開價200萬元，都不收斡旋，讓他相當傻眼，忍不住懷疑是不是該換房仲議價？

有網友分析，若物件本身持續出租，屋主並無資金壓力，確實可能傾向慢慢賣、價格不輕易鬆動。也有網友分享經驗指出，面對價格強勢的賣方，「你就出你的，不收就算了」，畢竟目前市場物件仍多，「你急就輸了」，與其追價，不如等待更有誠意的賣方出現。

▲▼高雄,高雄大學,鳥瞰,看屋 。（圖／記者張雅雲攝）

▲若多組房仲頻繁向同一位屋主探問，反會讓屋主誤判物件搶手。（示意圖／記者張雅雲攝）

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，若屋主為投資客且房屋具備出租效益，或本身為資產族群無資金需求的情況下，自然對價格有所堅持；面對房仲表明低於特定金額不收斡旋，單純換房仲不一定能撼動屋主底線，若多組房仲頻繁向同一位屋主探問，反會讓屋主誤判物件搶手。

賴志昶建議，買方不如擴大看屋範圍，且出價仍是回歸理性，並非因為房市趨冷，就一定要如網路所言「開價先打8折」等，還是需要了解周邊同屋齡、同類型物件的近期實價登錄成交行情，以理性向房仲出價，並委託其代為議價。

當然如屋主依然堅持，目前整體市場傾向買方，因此買方應保持穩健心態，切勿盲目追價，也可以將目光轉向其他自住型物件，反而更有機會以合理價格順利成家。

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關鍵字：高雄房市中古屋議價投資客房價房仲自住客買家

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