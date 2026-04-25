頂樓視野好「還有大露台」比次頂貴200萬　他猶豫了！內行曝關鍵

▲原PO猶豫該選頂樓還是次頂樓。（示意圖／資料照）



記者施怡妏／綜合報導

買房是人生大事，許多條件都需審慎思考，樓層的選擇也是一大課題，一名網友表示，最近考慮在鄉下老家附近買一間華廈預售屋，不過，在相同的格局下，很猶豫要買頂樓9樓，還是次頂樓8樓？貼文一出，兩派各有支持者，信義房屋專家則表示，各有優缺點，但次頂樓通常較搶手。

次頂樓視野佳又較不熱



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有網友在Dcard發文，最近考慮於鄉下老家附近買一間華廈預售屋，在頂樓9F與次頂樓8F中抉擇，兩者格局一樣。原PO整理出兩個物件的差別，次頂樓8F的前面陽台有田野景觀，也不像頂樓那麼熱，漏水風險相對較低。除此之外，他也確認加壓馬達位在10樓曬衣區，因此水壓應該沒有問題。

頂樓多200萬 擁大露台



頂樓9F的價格則比次頂樓多200萬，陽台有更高的田野景觀，沒有左右和樓上鄰居，並變成約定專用大露台。不過原PO也特別補充，露台並不是景觀台，而是會與同棟對面鄰居的露台面對面，且從10樓往下看可以看到自家露台；在曬衣區地上使用新式隔層，也就是加高磁磚，能避免太熱或漏水問題。

他表示，過去多住在老舊透天，沒有住過公寓大樓，因此不確定頂樓實際入住後是否會遇到其他問題，「想問問有經驗的朋友，頂樓和次頂樓到底哪個比較適合長住呢？」

有人愛頂樓安靜 有人怕日曬漏水



貼文一出，網友點出的最大優點就是不用怕吵，「頂樓的問題都是錢可以解決的，次頂樓要是遇到漏水、吵鬧，還要再找樓上協調」、「新建案我選頂樓」、「我肯定選頂樓，惡鄰是很可怕的，頭上有鄰居就是會被吵」。不過也有喜歡次頂樓的網友表示，「我選次頂，頂樓好熱好曬，也有漏水疑慮」、「再好的品質也經不起長時間的日曬雨淋，我會選次頂」。

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，頂樓房的賣點就是無敵景觀、採光與寧靜等優勢；而次頂樓在市場上確實受到不少買方青睞，主要是因為頂樓雖然擁有較好的採光與視野，但也可能面臨漏水、日曬等疑慮。曾經理也提醒，次頂樓必須留意，樓上住戶是否會有噪音干擾的問題。